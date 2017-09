Outono de cine na Fundación Araguaney

Compostela, 24 de setembro do 2017 – A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas pon en marcha Outono de cinema, un ciclo organizado en colaboración coa Deputación dá Coruña que Comeza mañá luns.

Outono de cine continuará con outras tres proxeccións os luns 2, 9 e 16 de outubro que se poderán ver no salón Rahid do hotel Eurostars Araguaney de Santiago ás 20:00 horas. O público poderá gozar, con entrada gratuíta, de catro comedias que xa foron protagonistas en edicións pasadas do festival Amal.

As proxeccións estarán acompañadas dunha exposición dos carteis das diferentes edicións de Amal na galería da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas. O festival de cinema Amal, que significa esperanza en árabe, naceu en 2002 co obxecto de traer a Galicia o mellor cinema árabe. A mostra estará aberta ao público ata o termo do ciclo cinematográfico e poderase visitar todos os días en horario de 12:00 a 14:00 horas e de 17:30 a 21:00 horas.

Programación Outono de cine

Luns-25 de setembro. 20:00 horas. Salón Rahid – Amerrika. Longametraxe de ficción. Cherien Dabis / Canadá / 2009/ 97 minutos

A vida de Muna transcorre entre a pesadez diaria dos puntos de control de Cisxordania e a sombra dun matrimonio fracasado, pero todo cambia cando obtén un permiso de traballo e residencia para os Estados Unidos. Sabendo que é a única maneira de conseguir un futuro mellor, Muna e o seu fillo, Fadi, deixan Palestina en busca dunha nova vida nunha pequena cidade de Illinois.

Luns-2 de setembro. 20:00 horas. Salón Rahid – Driving to Zigzigland. Longametraxe baseada en feitos reais. Nicole Ballivian / EEUU/Palestina / 2006/ 96 minutos

A irmá de Muna, o seu marido e as súas tres fillas, instalan aos recentemente chegados na súa casa. Alí terán que esforzarse por encaixar nunha nova cultura sen perder a propia, enfrontándose a unha contorna que, tras a invasión de Iraq, mira con desconfianza a todo Oriente Medio.

Retrato da loita social do inmigrante árabe nos Estados Unidos despois do once de setembro. No taxi de Bashar viaxa un incesante fluxo de pasaxeiros que lle dan ao taxista árabe as súas versións de temas tales como os terroristas suicidas, George Bush, Cat Stevens, a guerra en Iraq, música, e a xeografía mundial. Bashar vai cumprindo o seu obxectivo de gañar diñeiro ata que se dá conta de que ten que elixir entre o Departamento de Seguridade da Patria e a súa familia. Filmada en Los Ángeles e en Palestina, está baseada en feitos reais.

Luns-9 de setembro. 20:00 horas. Salón Rahid – Mascarades. Longametraxe de ficción. Lyes Salem / Francia e Alxeria / 2008/ 94 minutos

Un pobo en Alxeria. Mounir, fanfarrón e orgulloso, quere que todos lle admiren, pero ten un talón de Aquiles: a súa irmá Rym, que se dorme en calquera sitio. Unha noite, ao seu regreso da cidade, bastante ebrio, anuncia na praza do pobo que un rico home de negocios estranxeiro pediulle a man da súa irmá. Todos os habitantes envéxanlle. Atrapado pola súa mentira, cambiará o destino dos seus sen haberllo proposto. Estivo nomeada a mellor ópera prima nos Premios César.

Luns-16 de setembro. 20:00 horas. Salón Rahid – Un porco en Gaza. Longametraxe de ficción. Sylvain Estival / Francia, Alemaña e Bélxica / 2012/ 98 minutos

Jafaar é un pescador palestino de Gaza. Un día atopa nas súas redes un porco, seguramente caído dun barco cargueiro. Como bo musulmán, decide desfacerse rapidamente do animal impuro, pero a súa situación económica aconséllalle vendelo. Así comeza unha aventura que desde a comedia, reflicte a complexa situación do pobo de Gaza, encerrada entre o bloqueo de Israel e os islamitas que controlan a zona.