O Outono Festival continúa con Hillbilly Moon Explosion como grandes estrelas

Compostela, 2 de novembro do 2017 – O Outono Códax Festival continúa esta fin de semana con dúas citas, venres e sábado, nas que os Hillbilly Moon Explosion son os grandes protagonistas.

O Venres (21.30 apertura de portas) a cita será na Sala Riquela cunha proposta que reúne a tres grandes figuras do rock nacional: Hendrik Röver (Los Deltonos), Óscar Avendaño (Siniestro Total) yJuanjo Zamorano (The Pilgrim Rose), anos de experiencia enriba do escenario nun concerto da xira “No teman a los cantautores”. A fórmula é sinxela e interesante, 3 grandes autores colaborando para interpretar os seus propios temas, tres concertos en un só. Todo na Riquela, unha sala que estase a converter nunha das referencias a nivel nacional en canto a salas de pequeno formato.

Hillbilly Moon Explosion

O Outono Festival ten sempre unha xornada que sorprende e destaca entre o resto, este ano pode ser a do sábado (Sala capitol 20.30 apertura de portas). Tres pesos pesados enriba do escenario: Mad Martin Trio, os neoyorkinos Daddy Long Legs e como estrelas indiscutibles Hillbilly Moon Explosion.

Mad Martin Trio son ben coñecidos do público compostelán. O grupo de Martín Esturao ataca pezas dos 50 cunha forza e calidade difícil de igualar e son sen duda os teloneiros perfectos para unha noite asi.

A continuación será o turno de Daddy Long Legs, un trío de rock´n blues de Nova York que debe o seu nome ao alcume do seu espectacular frontman e armonicista, Brian Hurd. A el uniuse o turco Murat Akturk (á slideguitar) e o recoñecido músico neoiorquino Josh Styles, quen toca a súa primitiva batería cun látigo e unha maraca (aínda que non necesariamente nesta orde). Despois de causar unha auténtica tormenta na escena musical norteamericana, o grupo consolidou o seu recoñecemento por todo o mundo, grazas ao seumodo de tocar en directo.

Pero os grandes protagonistas da xornada son sen duda Hillbilly Moon Explosion. Formados en 1998, os suízos xurden da alianza da cantante

Emanuela Huter co contrabaixista Oliver Baroni, e aos que se suman o batería Sylvain Petite e o virtuoso guitarrista Duncan James. O grupo converteuse nunha das formacións da escena rocker máis sorprendentes das últimas décadas. No seu son mestúranse rockabilly, jump blues, beat, surf, psycho, pop francés, ska ou punk rock.

O seu debut en 2002 con “Introducing the HME” deixaba ben claro que non eran outra banda ao uso e tras varios discos editados chegou o “My love for evermore”, un dueto xunto ao inefable Sparky (cantante do lendario

combo Psychobilly Demented Are Go). A máxica atmosfera da canción converteunos nun fenómeno da internet. O videoclip leva máis de 11 millóns de visitas, con decenas de versións do tema e as 7 edicións do single son pasto de coleccionistas de todo o mundo.

A partir de aí o grupo arriscou aínda máis, abrindo sen prexuízos as súas fronteiras estilísticas. Desde entón os seus discos mesturan grandes composicións propias con versións que fagocitan a Blondie, The Ramones, Charlie Rich ou Orchestral Manoeuvres in the Dark. Neste 2017 chegan ao Outono Códax na que é a súa única xira en España, “Dark Night Fall Tour”.

O Festival comezou o 26 na Capitol cos Cachas and Cousins teloneando a gran PP Arnold, aqui tes un pequeno resumo do que foi aquel concerto