Ovidio Rodeiro e José Miñones visitan os obradoiros de emprego Accede e RenovAmes-Brión

Ames, 14 de febreiro do 2017 – O delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro, visitou xunto co alcalde de Ames, José Miñones, a concelleira de Promoción Económica, Isabel González, e os concelleiros do grupo municipal popular, Javier Olmo e Roberto Martínez, ás instalación do Centro de Formación de Aldea Nova onde se está impartindo o obradoiro de emprego RenovAmes-Brión.

Tamén estiveron na praza da Maía, en Bertamiráns, para ver de primeira man os traballos de mellora da accesibilidade que está realizando o alumnado que participa no obradoiro de emprego Accede. Estes obradoiros, que contan cunha duración de seis meses, rematan a finais de febreiro e principios de marzo.

Durante a visita o alcalde de Ames, José Miñones, explicou que “dende o goberno municipal queremos seguir nesta mesma liña de traballo e contar con novos obradoiros de emprego para poder seguir formando á veciñanza de Ames co obxectivo de que melloren a súa cualificación e dispoñan de maiores posibilidades para atopar un traballo estable. Estes obradoiros están a piques de rematar, pero dende o Concello seguimos ofrecendo asesoramento ao alumnado que así o precise e ogalla teñades sorte para atopar un traballo neste eido no que vos estivestes formando durante os últimos meses”.

Por outra banda, o delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro, destacou que “a Xunta de Galicia está desenvolvendo 24 obradoiros de emprego en toda a provincia da Coruña, nos que están participando un total de 600 persoas. Para estes obradoiros a Xunta achegoulles aos Concellos de Ames e Brión uns 310.000 euros”. Rodeiro tamén salientou que “de cara a vindeira convocatoria 2017-2018 a Xunta vai incrementar a duración deste obradoiros pasando de 6 a 9 meses de formación en sectores que xeran emprego”.

Nestes intres estanse desenvolvendo dous obradoiros de emprego co cofinanciamento da Consellería de Economía, Emprego e Industria. O RenovAmes-Brión conta con 15 alumnos/as traballadores/as e 4 persoas que forman o persoal de dirección, docente e administrativo. A través deste obradoiro estanse realizando traballos de montaxe e mantemento de equipamentos térmicos de biomasa en varias instalacións municipais de Ames e Brión. O outro obradoiro de emprego que se está desenvolvendo na actualidade é o proxecto denominado Accede no que participan 20 alumnos/as traballadores/as e outras 6 persoas do equipo de dirección, docente e administrativo. Neste caso este proxecto está dirixido a realizar obras de pavimentación e albanelería para mellorar a accesibilidade dos espazos públicos municipais.