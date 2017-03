O narrador Pablo Albo estará hoxe en Vite e o xoves na Almaciga, en Compostela

Compostela, 14 de marzo do 2017 – Dentro do festival de narración oral Atlántica hoxe as 18:00 non CSC de Vite e o xoves, as 20:30 horas, no Centro da Almaciga o alacantino Pablo Albo estará contando contos de risa e medo..

Coa súa proposta Contos pouco edificantes, Pablo Albo aposta por “unha sesión de contos que se suceden para arrepiar ou para facer rir… ou para vai ti a saber!”. Será sen dúbida unha actuación coa calidade habitual do festival Atlántica 2017 e, ademais, no Centro Xove a entrada é de balde, con acceso libre ata completar aforo.

Atlántica 2017 vai pola súa V edición!

E isto non é pouco dicir, xa que levan dende o 2012 traendo a profesionais de primeiro nivel a Compostela para o disfrute do público. Así que se queredes saber máis sobre o que andan argallando, podedes coñecer a programación do festival Atlántica 2017 nesta ligazón, ou ben revisar de cando en vez a súa páxina oficial no Facebook.

Pablo Albo nace en Alacante en 1971. Diplomouse na carreira de Traballo Social na Universidade de Alacante e fixo estudos simultáneos en Animación Sociocultural. Funda, xunto a outros dous amigos, o Grupo Albo e con iso comeza a súa formación como narrador oral. Participou en importantes eventos da narración oral dentro de España e fóra das súas fronteiras. Tamén publicou artigos sobre o oficio de narrar en revistas especializadas na área. Escribe o seu primeiro libro para adultos xuntos a Félix Albo chamado Contos contados. Tamén escribiu contos para nenos como O Espantallo e O Tragaldabas. Na radio colaborou coa Cadea Ser Alacante, recomendando libros infantís e con Cadea Ser Noroeste contando un conto cada quince días.

Como narrador foi galardoado en 2005 co primeiro premio da sexta edición de Móstraa Maratón de Monólogos ‘Sol@ ante o perigo’, coordinado por sálgaa Clan Cabaret e a Universidade de Alacante. No 2003 recibiu o primeiro premio do III certame de Álbum infantil ilustrado “Cidade Alacante” co seu libro Mar de sabas. En 2008 o seu libro Ronsel é destacado coa súa inclusión na lista “The White Ravens” e en mesmo ano gaña o premio Lazarillo co seu libro Diógenes, e o premio Vila D”Ibi con Marabajo. Os seus libros foron traducidos ao francés, portugués,