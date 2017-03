Paco Nogueiras chega a Ames co seu espectáculo Brinca Vai! 2.0

Ames, 17 de marzo do 2017.- Paco Nogueiras representa hoxe, ás 18:00 horas, na Casa da Cultura de Bertamiráns, o seu espectáculo Brinca Vai! 2.0.

Esta actividade espertou un gran interese xa que so restan o 10% das entradas que se reservan para vender de xeito presencial unha hora antes do comezo do espectáculo.

Brinca Vai! 2.0 é un espectáculo musical e audiovisual baseado no libro-CD/DVD Brinca Vai!, editado por Kalandraka Editora, no que se combinan cancións, imaxes, vídeos, animacións, retransmisións en directo e interpretacións cos ritmos e rexistros máis divertidos.

Nesta ocasión o músico e actor Paco Nogueiras e o artista audiovisual Xosé Miguel Sagüillo combinan a súa tecnoloxía, aparatos e instrumentos nunha divertida viaxe chea de humor, cores, imaxes, baile e cancións. As alegrías, as amizades, os libros, a poesía, a ecoloxía, as festas do ano (o Magosto, o Samain, o Entroido, o Nadal) e o respecto a lingua galega serán parte da equipaxe.

Unha fantástica oportunidade de regalar os ollos e as orellas, brincar e pasalo ben cos amigos e amigas nun particular camiño onde a música e a imaxe soan con forma de sorriso. Brinca Vai! 2.0 é nun espectáculo interactivo onde a música colle forma e a imaxe soa máis alegre.