Pacto X Ames esixe unha actuación urxente no paseo fluvial de Bertamiráns

Ames, 15 de febreiro do 2017 (fonte Pacto X Ames) – Pacto X Ames presentou unha moción o pasado día 13 para instar a Augas de Galicia e Concello de Ames a realizar de forma urxente, as actuacións necesarias para que o paseo fluvial non estrague por completo o seu ecosistema.

Segun Pacto X Ames as administracións levan anos botándose a culpa deste deterioro sen poñer uns mínimos medios para frealo.

Por un lado o concello di que é competencia do organismo autonómico e polo outro, o organismo autonómico competente non acomete a súa responsabilidade. O que máis chama a atención é que dende o goberno tripartito de Ames e máis en concreto dende a concellería de Medio Ambiente, non se coñece ningunha iniciativa encamiñada a resolver este tema, ben sexa por iniciativa propia nas competencias municipais, ben sexa pola reclamación ao organismo autonómico para que cumpra coa súa función.

Por un lado están os elementos externos á conca do río, pontes, muros de contención, fontes, papeleiras, bancos, coidado da herba, etc. Estes sofren un alto deterioro que poderían causar problemas de seguridade ás persoas que camiñan por esta zona. Para Pacto X Ames isto é claramente competencia do concello.

Por outro lado está a conca do río, cheo de maleza, cheo de sedimentacións provocadas, al menos en gran parte, pola contaminación que arrastra o río Sar. Un ecosistema deteriorado pola falta de actuacións axeitadas. Isto, claramente é competencia do organismo autonómico.

A política medio ambiental do concello é inexistente, en dou anos non se tomaron medidas para salvagardar o ecosistema e ornato desta zona continuando con mesma política de omisión que tiña o anterior goberno de Ames.

O mesmo sucede co organismo autonómico, nin sequera cumpre cuns básicos criterios de mantemento para manter a conca do paseo fluvial cun estado mínimo de limpeza e de ornato. A esta irresponsabilidade hai que engadir que dende o concello hai unha desidia absoluta por non esixir a Augas de Galicia que cumpra estes mínimos.

O paseo fluvial de Bertamiráns é unha zona emblemática da localidade que leva anos sen un mantemento axeitado. Dende a obtención do premio San Telmo, no ano 2004 como un recoñecemento do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia á obra civil, os diversos gobernos de Ames que sucederon a este premio non se caracterizaron por realizar un mantemento axeitado.