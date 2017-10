Acusan ao goberno de Ames de adxudicar 900.000 € a dedo en 22 meses

Ames, 18 de outubro do 2017 – Pacto x Ames ven de emitir unha nota na que acusa ao goberno municipal de adxudicar en 22 meses 900.000 € a dedo.

Pacto x Ames explica que según o análise efectuado polo seu Grupo Municipal, o goberno tripartito leva adxudicados a dedo case que 900.000€ e engaden que “nin a Concelleira de Podemos, responsable de Economía a Facenda, nin o alcalde Miñones poñen remedio a esta situación a pesares de que no parágrafo segundo da páxina 3 do Programa de goberno do Concello de Ames 2015-2019 figura textualmente o compromiso de a Aprobación dunha instrución de contratación pública no concello, onde todos os contratos serán sometidos á publicidade e concorrencia”.

Dos 167 contratos asinados neste período, o 91,85% foron adxudicados a dedo directamente a unha soa persoa, entidade ou empresa, o resto oscilan entre os 12 contratos onde soamente se invitaron entre dúas e tres entidades, empresas ou persoas, e soamente 10 con máis de tres invitados. Para Pacto x Ames a situación é aínda máis preocupante xa que ” tamén é baixo o nivel das licitacións abertas nestes últimos 22 meses xa que soamente son 32, o que supón tan só 1,4 licitacións abertas cada mes, un pobre bagaxe que demostra a carencia na xestión deste goberno tripartito onde o seu maior valor é a publicidade e a propaganda”.

Según Pacto x Ames “Si facemos a comparación coa totalidade dos contratos, os datos volven a ser moi pobres, tan só o 16% dos contratos feitos polo tripartito son licitacións abertas a concorrencia competitiva, o que supón que, o 84% dos contratos que se fan no concello están pechados a concorrencia competitiva pública”.