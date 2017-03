Pacto X Ames reclama descontos no recibo do lixo polos problemas na recollida

Ames, 29 de marzo do 2017 – A través dun escrito presentado por Rexistro Xeral o 17 de Marzo, Pacto X Ames ven solicitar ao goberno tripartito que reclame á Mancomunidade Serra do Barbanza o desconto no recibo da recollida do lixo os importes equivalentes aos días que non se está facendo a recollida e que se deduzan os importes a cobrar a veciñanza.

Dende a formación consideran imprescindible a apertura dun expediente co fin de ver a posibilidade de aplicar sancións á Mancomunidade Serra do Barbanza polo incumprimento destes servizos.

PxA recorda que Ames non é asociado da Mancomunidade Serra de Barbanza, se non que a relación contractual é de prestación de servizo e polo tanto, a responsabilidade de prestar un bo servizo é en exclusiva da Mancomunidade, así se deriva do convenio firmado en decembro de 2015. Polo tanto, os problemas esgrimidos pola contrata FCC, SA ante as deficiencias e avarías dos camión son algo que deberán resolver dende a Mancomunidade.

Para Pacto X Ames a falta de previsión do tripartito queda clara segundo se deducen das diversas declaracións entre unha parte e a outra. A empresa FCC,SA manifesta que o motivo para non recoller de forma regular o lixo débese a que hai camións avariados. Se temos en conta que a finais do 2015 o goberno tripartito tivera unha reunión cos responsables da Comunidade Serra do Barbanza e solicitou información a empresa FCC, SA. Tal e como figura na web oficial do Concello de Ames en declaracións textuais do goberno tripartito que din, “a realidade é que durante tres meses a presidenta da Mancomunidade foi incapaz de enviarnos os datos que lle solicitamos de maneira reiterada, sen embargo a empresa FCC envióunolos ao día seguinte de ter a xuntanza co representante da mesma.”

Na web oficial do concello recoñécese que FCC enviou a información ao día seguinte, logo o tripartito deberían saber a situación na que se encontraban os camións xa que FCC, SA é a empresa que xestiona os camións para a recollida do lixo.