Pacto X Ames reclama máis inversión no rural nos Plans da Deputación

Ames, 20 de febreiro do 2017 – Pacto X Ames ven de emitir un comunicado no que critica duramente o reparto de cartos feito polo goberno municipal no caso dos Plans de Obras da Deputación.

Pacto x Ames di que “a esquerda vólvese a poñer de acordo para mostrar o seu máximo desprezo pola xente que vive no rural, regresando aos anos máis escuros dos gobernos socialistas que utilizaban o Plan de Obras e Servizos da Deputación para maquillar as contas debido a súa pésima xestión, de aí que asignen ao Gasto Corrente 685.00€”.

Para PxA “non se ten en consideración ás parroquias de Ames e tan só ten previsto realizar tres investimentos no rural: 32.377€, para unha pequena pavimentación en Caroubáns (preto de Bertamiráns), 67.100€ para uns camiños en Sandar (Agrón) e 55.340€ para unha pequena pavimentación no Outeiro en Bugallido”.

Pacto X Ames critica tamén que a proposta do POS 2017 se leve a pleno un día antes de que finalice o prazo de entrega no que califica de ” identidade absolutista e autoritaria” por “meter por vía de urxencia, a última hora e sen ningún tipo de negociación, esta proposta de POS 2017 que pretende aprobar no pleno do día 23 de febreiro, xusto un día antes do fixado pola Deputación Provincial como remate do prazo da presentación das propostas”.

PxA califica a decisión de levar o POS ao pleno no útimo momento de “xogarreta autoritaria e indecente que impide que os grupos da oposición votar en contra, xa que do contrario, o Concello de Ames quedaría sen 1.560.387€. Unha xogada mal intencionada por parte dos grupos da esquerda que gobernan e do grupo Ames Novo, noutra hora abandeirado da participación, trasparencia e diálogo”.

Pacto X Ames explica que “temos a plena convicción de que esta actuación ven determinada pola nova que saía á luz pública en canto a un probable acordo, con Ames Novo, para aprobar uns presupostos condicionados a que se realizaran investimentos no rural polo importe do catastrazo aplicado recentemente. Chama a atención que, ata o de agora, ninguén coñece o importe deste catastrazo, ninguén sabe a contía que suporá. De feito, o goberno no último pleno, non soubo contestar esta pregunta”.