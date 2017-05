Pacto x Ames di que os cartos dos orzamentos participativos son unha falta de respeto para o rural

Ames, 22 de maio do 2017 – Pacto x Ames considera que os 12.000 € por parroquia que se destinan aos orzamentos participativos é unha falta de respeto e un ninguneo ao rural.

Pacto x Ames di nun comunicado que o goberno municipal “suprime dous parques no rural como os de Sisalde e Lapido mantendo nun estado lamentable o resto, non fai un mínimo de acondicionamento das beirarrúas e pistas, a maioría das fontes e dos pilóns están en semi ruína, o transporte non pode ser máis deficitario e todo isto co plus impositivo aplicado ao rural co Catastrazo, o cal supuxo unha carga impositiva global de case 1.000.000 de Euros, ao que hai que sumar unha presión fiscal en forma do IBI (contribución) que é a mais alta da contorna”

Con estes datos Pacto x Ames considera que “Que o tripartito presuma de destinar 12.000 € por parroquia é unha falta de respecto ao rural sen precedentes, e un ninguneo propio duns urbanitas que descoñecen o que implica vivir no rural, uns urbanitas que están gobernando Ames sen ter en conta que a ausencia de investimentos agravará o abandono do rural porque impide a fixación de poboación” e di que a proposta de orzamentos participativos é de cara a galería.

Pacto x Ames asegura que os 154.817 € son a cantidade máis baixa da historia do Plan de Obras e servizos. Explican que “hai parroquias como a de Lens, que carecen de parque infantil e que con 12.000€ tan só poderían comprar un tobogán e unha pequena casiña de madeira, hai parroquias que non teñen nin saneamento nin abastecemento, que non teñen beirarrúas e que non teñen marquesiñas para esperar o bus escolar e que teñen falta de puntos de luz, por non falar do grave estado de deterioro que sofren algúns centros sociais e a carencia de medios dos que teñen unhas mínimas condicións”.

Pacto x Ames lembra tamén no comunicado o caso do equipo de Agrón que ten que xogar en Negreira polo mal estado do campo de fútbol da parroquia e pese a iso subiu de categoría.