Pacto x Ames denuncia 6 millóns de gasto en licitacións é a incapacidade para municipalizar servizos

Ames, 15 de agosto do 2017 – Pacto x Ames denuncia que se levan gastados 6 millóns de euros en contratos o que demostra a falta de interés na municipalización de servizos como os de monitoraxe de comedores ou psicomotricidade.

Pacto x Ames explica que “Pasada a metade do mandato do chamado goberno do cambio en Ames, a realidade acredita que non se realizou nin unha soa municipalización, a realidade confirma que non hai capacidade de xestión e que a súa forma de facer política está máis encamiñada a propaganda e aos xestos que aos feitos”.

Según o partido o goberno municipal leva gastados en contratos por medio de licitacións 6.000.000 €. Servizos como os de conciliación, limpeza, escolas culturais, piscomotricidade, monitoraxe ou axuda a domicilio son servizos que foron contratados actualizando os pregos da etapa anterior polo que non hai, según Pacto x Ames, nin cambio nin interés na municipalización.

Un dos servizos que saen prexudicados por esta forma de contratación é o de psicomotricidade xa que según Pacto x Ames dáselle máis valor aos criterios económicos que aos técnicos, algo criticado polas familias e que supuxo un cambio de empresa perdéndose a experiencia acumulada.

En canto ao servizo de monitoraxe dos comedores escolares, según Pacto x Ames, o número de empresas presentadas foi escaso, tan só tres mostraron un mínimo interese, así o demostra que das tres presentadas, a puntuación técnica acadada por dúas fora case testemuñal e moi deficiente o que supuxo que a actual concesionaria renovara de novo o servizo. Pacto lembra que o mesmo sucedera no mandato anterior e que “fora moi criticado polo actual alcalde, daquela voceiro do PSOE, e agora presume del”. No estrato da acta que se axunta, pódense observar estas graves carencias.

Pacto x Ames explica que “Como se pode observar no cadro vermello, as puntuacións técnicas están moi lonxe do requirido debido, fundamentalmente, a indolencia e falta de responsabilidade do concelleiro de educación que demostra unha vez máis fata de traballo propoñendo uns pregos extemporáneos tal e como advertira PxA no seu momento.

Outro dato a ter en conta é o prezo hora dos monitores de apoio que está 6 euros por debaixo do que figuraba nos pregos, o que supón un dato negativo relevante porque os usuarios seguen aumentando ano tras ano. Os monitores de apoio teñen unha especial importancia debido as numerosas incidencias que se producen durante o curso escolar”.

Pacto x Ames denuncia que “a totalidade dos servizos seguen sendo realizados por empresas privadas, limpeza, xestión da auga, axuda a domicilio, etc… seguen sen municipalizar en máis de dous anos de mandato, o que demostra que o maior valor que ten o tripartito é a súa capacidade de manipulación propagandística”.