Pacto x Ames denuncia que as súas propostas son censuradas polo goberno municipal

Ames, 27 de maio do 2017 – Pacto x Ames denuncia que o goberno municipal censura as propostas da formación e non as inclúe nos plenos desde hai 3 meses.

Pacto x Ames denuncia que o goberno tripartito ” están negando a Pacto X Ames toda a posibilidade de facer oposición xa que as propostas que a formación independente está presentando non se están tendo en conta vulnerando o Regulamento Orgánico do concello aprobado por unanimidade”.

Pacto x Ames explica tamén que “as Xuntas de Voceiros simplemente son unha ferramenta publicitaria que o alcalde socialista pretende utilizar para dar unha imaxe irreal xa que, limitase a informar dos asuntos que pretende levar ao pleno sabendo que esa información obtense a través das Comisións Informativas. A Xunta de Voceiro nacera como consecuencia da aprobación do Regulamento Orgánico Municipal para acordar as propostas presentadas pola oposición e posteriormente levalas ao pleno pero o alcalde socialista converteu este órgano nunha ferramenta de censura que xa provocou varios plantes por parte da oposición”.

Pacto x Ames pon como exemplo as cuestións que non foron incluidas no pleno que se celebra o próximo luns:

Creación dunha tarxeta cidadá para o acceso aos servizos públicos que presta o Concello de Ames e fomento do empadroamento.

Habilitar unha liña de subvencións destinada a deportistas de elite ou con alta proxección nacional ou internacional, encamiñadas a impedir que por falta de axudas económicas, deixen de participar en eventos nacionais ou internacionais, sempre que leven empadroados en Ames alomenos un ano de antiguedade.

Coa primeira proposta preténdese fomentar o empadroamento das numerosas persoas que viven en Ames a través de facilitar o acceso aos servizos e de poñelos en valor todas as actividades que se poden desfrutar en Ames.

Según Pacto x Ames todas estas propostas e outras xa presentadas, estanse censurando dende a alcaldía, xa que é o responsable de confeccionar a orden do día dos plenos.