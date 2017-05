Padrón inviste 125.000 euros na mellora do camiño Río Sar-Extramundi

Padrón, 20 de maio do 2017 – O alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira, visitou as obras de mellora do camiño río Sar-Extramundi, que comezaron a executarse o pasado luns e que suporán un investimento de 125.000 euros.

Os traballos, que están a ser realizados pola empresa Nemesio Ordónez, serán custeados con cargo ao Plan de Obras e Servizos de 2016.

Fernández Angueira, que acudiu ao lugar das obras acompañado polo concelleiro José Ramón Pardo, explicou que as melloras afectan un treito de máis de medio quilómetro de lonxitude e 7 metros de ancho e incluirán a reparación dos baches e a dotación dunha nova capa de rodaxe de aglomerado en quente.

Ademais, tamén se acometerá a canalización de 1.100 metros de tubaxe, construiranse 44 arquetas con sumidoiro para a recollida de augas pluviais e adaptaranse os pozos e as arquetas á nova rasante do camiño. Os traballos completaranse coa sinalización horizontal co pintado das liñas nos bordes.