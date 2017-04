Padrón inaugurou unha mostra fotográfica ao aire libre sobre a historia recente da Pascua

Padrón, 13 de abril do 2017 – O Concello de Padrón abriu a exposición fotográfica sobre a historia recente das Festas da Pascua realizada por Vicente Domínguez.

As imaxes, colgadas ao aire libre na rúa Fondo de Vila co obxectivo de achegar a mostra a veciños e visitantes e axudar á ambientación da festa, foron colocadas onte coa presenza do autor.

O alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira, e a concelleira de Cultura e Turismo, Lorena Couso, percorreron a exposición e estiveron departindo con Vicente Dominguez.

A vila acolle cada vez un maior número de visitantes a medida que se achegan as datas festivas da Semana Santa. Nestes días, e ata o prato forte da fin de semana, o programa céntrase nas actividades deportivas, como o Campionato de Tenis Pascua 2017, as finais do VI Torneo de Fútbol Base, o I Trofeo Benéfico Terras de Iria de Fútbol Sala e o Campionato Galego de Xadrez.