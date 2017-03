A oposición de Padrón non se fía do acordo do Partido Popular e o Partido Galeguista

Padrón, 24 de marzo do 2017 – Despois do acordo alcanzado polo Partido Galeguista e o Partido Popular falamos coa oposición que non se fía dun acordo que xa fallou no pasado.

Quixemos pedirlle unha valoración aos partidos da oposición do acordo alcanzado entre o Partido Galeguista pero polo pouco tempo, o acordo coñeceuse a última hora da mañá de onte e firmarase mañá sábado, non conseguimos falar con Veciños de Padrón e o Partido Socialista.

A Converxencia de Independentes de Padrón decidiu non dar ningunha opinión ata mediados da semana que ven, momento no que se reunirá a directiva do partido. En calquera caso a CIPA móstrase sorprendida por un acordo cando ata fai pouco o Partido Galeguista estivo en conversas co resto dos grupos para promover unha moción de censura.

Alternativa X Padrón móstrase tamén moi sorprendida por este acordo de última hora, escoitamos ao seu portavoz Cesáreo Pardal



O BNG pola súa banda non se fía do acordo, escoitamos a Xoan Santaló



Mañá sábado fírmase un acordo e veremos nas próximas datas que pasos da o novo goberno de Padrón e si consegue rematar a lexislatura ou racha como sucedera no 2014.