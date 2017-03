Regreso ao futuro en Padrón: O PG negociará pero esixe que se cumpra aquilo polo que se marchou no 2014

Padrón, 18 de marzo do 2017 – As bases do Partido Galeguista de Padrón aprobaron nunha xuntanza sentarse a negociar co Partido Popular para explorar a posibilidade de entrar a formar parte do goberno municipal.

Estas negociacións suporán para o alcalde padronés, Antonio Fernández Angueira, unha volta ao pasado xa que terá que decidir si acepta compromisos que non foi capaz de cumprir no 2014 e que motivaron a rotura da coalición que en aquel momento mantiña co Partido Galeguista.

As liñas vermellas seguen a ser as mesmas: unha RPT, relación de postos de traballo, uns orzamentos e a revisión dos contratos de servizos para a súa adaptación progresiva a legalidade.

Os termos nos que o Partido Galeguista marca estas premisas están recollidos no seu último comunicado:

1.- Aceptar a invitación para sentarnos a falar sobre a posibilidade de alcanzar un pacto de goberno e que tanto Javier Guillán como eu asumamos responsabilidades de goberno. Neste sentido, xa lle trasladei esta decisión por teléfono ao alcalde e quedamos de fixar proximamente unha reunión de negociación formal.

2.- Establecer uns criterios mínimos irrenunciables como punto de partida para iniciar as negociacións, criterios que serán única e exclusivamente programáticos, é dicir, no PGD imos poñer como base das negociacións o cumprimento ineludible dalgunhas promesas que levabamos no noso programa electoral. Como é lóxico, o alcalde, como interlocutor da negociación, debe ser o primeiro en coñecer esas peticións, pero tamén é certo que non hai ningún punto que sexa novedoso nin sorprendente, polo que podemos citar por exemplo a elaboración duns novos orzamentos, a revisión e actualización de contratos de servizos externalizados e a elaboración dunha Relación de Postos de Traballo (RPT).

Dende o PGD tamén queremos destacar que esta decisión de sentarnos a negociar co Partido Popular non supón un cambio sustancial no noso ideario político, aínda que si na nosa estratexia á hora de buscar solucións aos problemas dos padroneses. Para nós o importante é que Padrón colla un novo rumbo e que se modifiquen algúns aspectos da xestión que son mellorables, algo que ata agora estabamos a perseguir dende a oposición e que, se finalmente nos incorporamos ao goberno, tentaremos facer dende dentro.

Agora é a quenda do goberno municipal de Antonio Fernández Angueira que vai vivir un “deja vu” político nas próximas semanas.