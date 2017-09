A Fundación Paideia Galiza crea un coworking en Padrón

Padrón, 29 de setembro do 2017 – A Escuela de Organización Industrial e a Fundación Paideia Galiza crean un espazo coworking na zona de Padrón.

O coworking conta, demais do apoio das dúas entidades, con financiamento do Fondo Social Europeo.

O coworking traballará baixo o lema “emprender en verde” e está pensando como un programa de desenvolvemento do talento. Buscan emprendedores e profesionais dos sectores da economía e a cultura verde, que precisen dunha formación completa e especializada que irá desde a creación do talento ata a profesionalización do emprendedor.

Dentro do Coworking levaranse a cabo distintas actividades que inclúen talleres de acceso libre nos que aprender a validar o negocio con metodoloxías áxiles e a desenvolver as habilidades precisas para poñelo en marcha.

O programa de traballo comprende temáticas como a economía circular, a natureza ao servizo do consumidor, o valor dos residuos, ou biocultura e as tendencias dos mercados.

Os participantes de este espazo de coworking terán tamén acceso a sesións de mentorización por parte de expertos centradas en acompañar aos emprendedores desde o deseño do modelo de negocio a posta en marcha e optimización do proxecto.

A convocatoria está aberta a emprendedores cun proxecto empresarial nas primeiras fases de desenrolo ou a empresas creadas recentemente.

Pódese atopar máis información en:

coworkingverde@paideia.es

981 81 70 00