A asemblea de país do IES de Ames repasa as irregularidades nas matriculacións

Ames, 22 de setembro do 2017 – Os país do IES de Ames, en Bertamiráns, reuníronse onte no Pazo da Peregrina onde puxeron en común as irregularidades que se están cometendo nas matriculacións do alumnado.

Os país do IES de Ames comezando explicando os problemas nas materias de grego e latín. En segundo de bacharelato o centro négase a formar un grupo de grego aínda que se trata dunha materia troncal. Dáse a circunstancia de que alumnos matriculados en xuño seguen aparecendo con esa materia e foron os profesores os que os informaron o primeiro día de clase. Os país poñen como exemplo o sucedido en outros centros como Pontepedriña en Compostela ou o de Melide onde hai grupos de catro alumnos. Os pais do IES de Ames lembran que grego é unha materia que pondera 0,2 en carreiras con notas de corte altas.

Algo similar sucede en latín onde ademais estase, según os país, incumprindo a lei. Os alumnos de ciencias sociais teñen que poder cursar latín dado que esta materia pondera tamén 0,2 na maioría das carreiras que poderán estudar e en titulacións dobres con notas de corte altas. A maiores país explican que nos horarios latín coincide con matemáticas aplicadas o que impide estudar a primeira en moitos casos.

Os país do IES de Ames consideran tamén ilegal a supresión do itinerario de ensinanzas aplicadas. Esta medida obriga a alumnos de 3º de ESO do programa de mellora da aprendizaxe e rendemento, PMAR, a matricularse en matemáticas académicas de 4º con Física e Química, un cambio que pode supor que estes alumnos non cheguen a titular, A orientadora e o profesorado están intentando crear un grupo pero que polo momento estaría fora dos horarios propostos pola dirección.

Os pais denuncian tamén masificacións en materias como TIC ou relixión que en algún caso pasan dos 40 alumnos por sesión. Problemas con profesores que teñen dúas horas da mesma materia cos mesmos alumnos no mesmo día pero que non son continúas.

Os país continuaran coas mobilizacións e denuncias nas seguintes semanas e valorarán se os cambios que algúns profesores están intentando levar a cabo son suficientes ou teñen que tomar outras medidas.