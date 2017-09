Pais do IES de Ames denuncian problemas nas matriculacións

Ames, 15 de setembro do 2017 – O conflito aberto no final do curso no IES de Ames que dividiu a alumnos e profesores volve a abrirse coas matriculacións de setembro.

Na última etapa do curso pasado unha parte dos pais denunciaban o deterioro da calidade da ensinanza. Ditos pais acabaron uníndose nunha plataforma que chegou a reunirse con representantes políticos no Parlamento de Galicia, enviar escritos a Valedora do Pobo e que conseguiu tamén o apoio dunha parte do profesorado que presentou un escrito para que o último consello escolar fora anulado. Os denominados Pais e nais do IES de Bertamiráns pola calidade do ensino denuncian agora os problemas coas matriculacións.

Desde a plataforma consideran que se trata dunha vulneración de dereitos do alumnado. Obrígaselles a cursar materias troncais que non elixiron no itinerario formativo. Os país denuncian que isto incumpre decretos lexislativos publicados no Boletín Oficial do Estado.

Según explica a plataforma na súa páxina de Facebook hai casos de alumnos matriculados en xuño aos que se lles cambiou a materia troncal, outros non poden matricularse de optativas que teoricamente si oferta o centro, e denuncian tamén que tratouse de influír nas familias para que cambiaran as matrículas e reducir o número de alumnos en algunhas asignaturas. Estes problemas afectan sobre todo a Grego II, Latín I nos casos de alumnos de Ciencias Sociais ou Anatomía Aplicada.

Para hoxe estaba prevista unha mobilización de alumnos diante do centro aínda que a hora da mesma non se dou a coñecer.