O Partido Galeguista de Padrón falará coas bases antes de seguir falando co alcalde

Padrón, 12 de marzo do 2017 – O portavoz do Partido Galeguista de Padrón, Anxo Rodríguez, reuniuse onte pola mañá co alcalde Antonio Fernández Angueira que lle ofreceu entrar no goberno municipal.

Por medio dun comunicado o Partido Galeguista reafirma a postura xa explicada antes da reunión: non lles interesa entrar sen compromisos concretos asinados, non se trata de postos de responsabilidade se non de levar adiante o proposto no programa electoral.

Hai que lembrar que no 2014 o Partido Galeguista rompía a coalición de goberno ante a negativa do alcalde, entre outras razóns, a non por en marcha a Relación de Postos de Traballo. Nunha entrevista con Lindeiros, publicada no número de abril do 2014 do xornal que se pode ver ao pe de este artigo, o propio Antonio Fernández Angueira explicaba que non era o momento dunha RPT xa que xeraría inseguridade nos traballadores do concello.

A continuación o comunicado integro do Partido Galeguista:

En relación coa reunión á que fun convocado polo alcalde para falar da súa intención de fortalecer o goberno con concelleiros da oposición, desde o PGD comunicámosvos que esa reunión tivo lugar esta mañá no Concello e prolongouse durante algo máis dunha hora.

O alcalde explicou que despois de saír nos medios de comunicación que a moción de censura non ía prosperar e que esa posibilidade quedaba desbotada decidiu que era o momento de intentar chegar a un acordo con algún grupo da oposición para acabar coa situación de minoría que ten o goberno porque non lles permite traballar como queren e, polo tanto, non é boa para Padrón.

Neste punto, dende o PGD coincidimos en que esa posición de debilidade posiblemente dificulta o traballo cotiá do goberno, no que hai moitos aspectos que son mellorables. Persoalmente agradecinlle ó alcalde que pensara no PGD como primeira opción para reforzar o seu goberno porque eso quere decir que venos como unha forza competente e con capacidade para aportar cousas en positivo.

O alcalde explicounos que nesta negociación estaría disposto a ser “xeneroso” e, concretamente, dixo que o punto de partida das negociacións sería que os dous concelleiros do PGD pasaramos a formar parte da Xunta de Goberno Local e a asumir varias áreas de goberno. Pola miña parte, agradecinlle esa predisposición e sobre todo a cordialidade e normalidade da conversa, pero respondinlle basicamente con dous argumentos. O primeiro é que o PGD de Padrón non somos só Ángel Rodríguez e Javier Guillán, senón que hai moita máis xente e que a decisión de iniciar calquera negociación debería ser acordada de forma conxunta coas bases, non unicamente co criterio dos dous concelleiros.

E o segundo é que para o PGD moito máis importante que o reparto de concellerías sería que nun hipotético acordo de goberno se recolleran compromisos programáticos concretos que para nós son irrenunciables. Na reunión de hoxe non entramos en moito máis detalle e simplemente quedamos de volver a sentarnos a falar unha vez que nós consultemos cos nosos compañeiros e militantes se recollemos o guante que nos lanza o alcalde. O que deben saber os veciños e as veciñas de Padrón é que a decisión que tomemos será a que pensamos que é máis apropiada para sacar adiante aqueles compromisos que iban no noso programa electoral, tanto se continuamos na oposición como se pasamos a entrar no goberno.

Entrevista ao alcalde de Padrón – Xornal Lindeiros abril 2014