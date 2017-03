I Partido Solidario de Cenor cos tres grandes: Santiago Futsal, Compostela e Obradoiro CAB

Compostela, 15 de marzo do 2017 – O grupo Cenor electrodomésticos cumpre 25 anos e quere celebralo ao grande. Como evento principal, e co obxectivo de axuntar o seu parte máis social, conseguiu reunir nun mesmo partido aos tres equipos da capital galega: Obradoiro CAB, SD Compostela e Santiago Futsal.

O partido, de carácter solidario, destinará integramente todo o recadado a favor da fundación Down Compostela. A cita será o mércores 22 de Marzo ás 20h no Pavillón de Santa Isabel.

Trátase dun encontro que, ademais de ser solidario, estará cheo de humor e diversión. Os tres clubs daranse cita para xogar a baloncesto e fútbol sala en 4 equipos diferentes, formados por xogadores do Santiago Futsal, SD Compostela e Obradoiro CAB, que estarán dirixidos polos técnicos dos tres equipos da capital: Santi Valladares, Moncho Fernández e Iago Igrexas; e o xerente de Grupo Cenor, Javier González.

No descanso do partido solidario celebrarase un gran sorteo de agasallos entre todos os asistentes ao partido e, aínda por riba, os que compren a súa entrada poderán beneficiarse dun 2×1 no partido do Santiago Futsal ante Peñíscola RehabMedic o día 22 de Abril. A entrada ten un prezo de 5″ e todo o recadado destinarase á fundación Down Compostela.

As entradas para este evento pódense adquirir nas oficinas de Down Compostela e da Praza de Abastos, Tiro libre SQC, Ou Rei Zentolo e nas oficinas do Santiago Futsal no Multiusos Fontes do Sar. Ademais o Santiago Futsal habilitará unha caseta informativa no hall do Multiusos Fontes do Sar este venres, no seu partido ante Movistar Inter, para que todas aquelas persoas interesadas poidan adquirir a súa entrada.