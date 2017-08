O pasamento de Jon Scullard marca o Feito a Man

Compostela, 23 de agosto do 2017 – No ano no que o Feito a Man dedica dúas homenaxes polos pasamentos de Narf e Angus, o festival ten que vivir o pasamento de Jon Scullard.

Hoxe nos concertos previstos do Feito a Man gardarase un minuto de silencio polo pasamento de Jon Scullard, enxeñeiro de son deste evento durante moitos anos. Tanto o festival como a asociación que o organiza, Cidade Vella, queren lembrar a figura deste escocés que foi clave na vida musical compostelá dos últimos vinte anos.

Gran profesional aprezado por todo o mundo da música no país, Jon Scullard foi baixista do grupo escocés Shooglenifty, con quen veu a Galicia, onde rematou establecéndose hai 20 anos. Aquí convertiuse nun galego máis e nun respetadísimo enxeñeiro de son, que traballou con grupos como Berrogüetto ou a Banda das Crechas, ademais de salas como a Casa das Crechas ou este mesmo festival.

Pero o festival continúa e calquera dos tres aos que se despide este ano quererían que a música soara. O día comezará con sesión vermú as 13.30 na praza de Cervantes, será con Tanxugueiras.

Tanxugueiras son Sabela Maneiro, Aida Tarrio e Olaia Maneiro, tres extrovertidas e orixinais voces procedentes de Teo e do Barbanza que en xaneiro de 2016 dan un paso máis no seu soño de amosar na escena musical galega todo o aprendido, recollido e herdado das nosas avoas, dándolle vida ao proxecto Tanxugueiras. En xuño dese mesmo ano as pandereteiras presentan en San Pedro o seu espectáculo acompañadas de Cibrán Seixo (violín e guitarra) e Rubén Fernández (acordeón), conseguindo así enriquecer a súa sonoridade.

A simpatía, enerxía e forza de Tanxugueiras sobre o escenario non pasa desapercibida, e durante este tempo xa contan con colaboracións con artistas da talla de Xabier Díaz ou coa Banda das Crechas no coñecido Festival Celtic Connections de Glasgow, de onde saíu un dos seus vídeos convertidos en virais que revolucionou as redes sociais, confirmándoas como grandes promesas do trad feminino e demostrando que a música tradicional continúa a abrir novas fronteiras de son, escena e público.

As oito e media combinacións para bailar sen parar con Los Jinetes del Trópico e Noe González & Grüvzilla, todo en Mazarelos.

Los Jinetes del Trópico fan cancións con esencia tropical e coa forza e o salvaxe do directo, que é o seu forte. Teñen editados tres EPs: ‘Frenétiko’, ‘Folerpas’ e ‘Sonido rebelde’. Este proxecto, creado en 2015, está formado por Toñyto García, Laura Solla, DJ Nemetrón e Mike Spinelli.

Noe González & Grüvzilla son unha proposta de funk e soul con moita forza das mans de coñecidos e reputados artistas das escena galega coma Noe González (Cats and Monkeys), Grüvzilla e Adrián Solla. No repertorio , grandes nomes como Stevie Wonder, Aretha Franklyn, Sly and the Family Stone, Funkadelic, Incognito, Erikah Badu, Lyn Collins e Jose James dan a dirección dos ventos e promete facer bailar ao público de todas as idades e facer a festa transmitindo moitas sensacións e sentimentos. Con Noe González, Paulo Silva, Antón Torroncho, Luke Jennings e Adrián Solla.

O día continúa en San Paio de Antealtares con Flip Corale y Los Macabros a partir das dez e media.

Banda de folc-rock garaxeiro e acústico de temática mariñeira, taberneira, cervexeira e filibusteira, procedente das Rías Baixas e na tradición das bandas clásicas anglosaxoas (Rolling Stones, Kins, Powes, Waterboys…). Temas propios e versións levadas ao seu terreo, cantadas en galego, español e inglés dun xeito coherente e ben empastado que demostran en directos vigorosos, suorentos, romanticosos e cervexeiros.

Como guinda ao pastel de este mércores unha pinchada a cargo do DJ Scratchy Sounds, un inglés que gusta de combinar nas sesións rhythm&blues, rockabilly, latin e gypsy.