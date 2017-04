A Pascua de Padrón prepárase para o deporte

Padrón, 11 de abril do 2017 – O Concello de Padrón vai acoller a un total de 2.400 deportistas nos once eventos que se van celebrar no marco do programa de actividades da Pascua 2017, segundo se desprende das inscricións nas distintas competicións.

As actividades con máis participantes serán a 38ª Carreira Popular, a X Andaina Bisbarra do Sar, que xa tivo lugar o pasado día 1, e o I Torneo Benéfico de fútbol sala Terras de Iria.

O calendario deportivo da Pascua de Padrón comezou o 1 de abril coa X Anadaina Bisbarra do Sar pero aínda queda moito por disfrutar:

Campionato Galego de Xadrez 8-14 de abril 300 participantes

VI Torneo de Fútbol Base 10-12 de abril 180 participantes

Campionato de Tenis (adultos) 11-15 de abrl 50 participantes

IV Campionato de Tenis (nenos) 19-21 de abril 20 participantes

I Torneo Benéfico Terras de Iria 13 e 14 de abril 432 participantes

38ª Carreira Popular de Pascua Sábado 15 de abril 750 participantes

V Torneo de Chave 19-21 de abril 24 participantes

55ª Clásica de Pascua Sábado 22 de abril 80 participantes

Ademais, tamén haberá outras probas, como o I Campionato de Pascua de Padrón de Agility no Campo da Barca, o Campionato de Fútbol Sala para adultos organizado polo Club FS Stellae no pavillón do Grupo Escolar ou a I Ruta de Marcha Nórdica cun percorrido de dez quilómetros que arrancará da Praza de Macías o Namorado.

O alcalde padronés, Antonio Fernández Angueira, quixo poñer en valor o amplo calendario de torneos e probas da Pascua 2017, que dá acubillo a practicamente todos os deportes, tanto os maioritarios como aqueles menos coñecidos entre o público: “Con once competicións, moitas delas con gran prestixio en toda Galicia, como a Clásica de Ciclismo, e sen esquecer certas doses de solidariedade grazas ao torneo benéfico, o mundo do deporte mira indubidablemente cara Padrón nestas datas”, explicou.