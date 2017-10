Paseo interpretativo polo río Tambre

Ames, 11 de outubro de 2017 – As concellarías de Medioambiente e Deporte do concello de Ames organiza mañá sábado un paseo interpretativo, en kayak, polo río Tambre.

Este paseo interpretativo será unha oportunidade para coñecer o río doutra maneira, observando diferentes formacións do bosque de ribeira e aprendendo a identificar a fauna de invertebrados que está presente nos regos, así como as especies indicadoras da calidade da auga.

O paseo interpretativo correrá a cargo dun guía ambiental, que será quen guiará ás persoas participantes no recoñecemento das formacións do bosque de ribeira, dos xuncos e papiros, así como da fauna de invertebrados presentes nos regos e das especies indicadoras da calidade da auga.

O club de piragüismo “Ribeiras do Tambre” tamén participará desta actividade, achegando dous monitores que axudarán a aquelas persoas menos expertas no uso do kayak.

Dirixida a persoas adultas e a menores de idade acompañados, a actividade partirá da praia fluvial de Tapia e terá unha duración dunha hora e media, das 10:30h ás 12:00 horas.

Método de inscrición

Para participar, é preciso anotarse previamente, entregando o formulario de inscrición no Rexistro municipal ou enviándoo ao enderezo electrónico auladanatureza@concellodeames.gal. Existen 20 prazas dispoñibles. Para facer parte desta actividade é obrigatorio saber nadar.