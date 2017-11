5 Pasos inferiores para o Camiño de Santiago en O Pino

O Pino, 1 de novembro do 2017 – O Ministerio de Fomento aprobou provisionalmente e iniciado o trámite de información pública do proxecto de construción de pasos inferiores e accesos nos cruces do Camiño de Santiago coa N- 547 no Pino e Palas de Rei.

O orzamento estimado para estes psos inferiores ascende a 1,8 millóns de euros (IVE incluído). A partir do estudo sobre as zonas de confluencia e conflito do Camiño Francés a Santiago coa estrada estatal N-547, identificáronse seis puntos de cruzamento frecuente de peregrinos na citada estrada.

Con obxecto de mellorar a seguridade viaria, tanto peonil como rodada, prevese a execución, neses puntos, de seis novos pasos inferiores peonís, cinco no Pino e un en Palas de Rei, que permitirán efectuar os cruces con total seguridade a través dunha plataforma específica peonil baixo a estrada N-547.