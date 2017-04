A XIV Carreira Pedestre Popular de O Pino incluirá unha categoría de Canicross

O Pino, 23 de abril do 2017 – O Concello do Pino acollerá o vindeiro domingo 30 de abril a décimo cuarta edición da súa Carreira Pedestre Popular. A proba incluirá a categoría de Canicross que consiste en correr co can atado a cintura.

A XIV Carreira Pedestre de O Pino formará parte do V Circuíto de Carreiras Populares da Deputación da Coruña e se desenvolverá baixo o control técnico do Comité de Xuíces da Federación Galega de Atletismo. A organización espera a presenza de máis de 700 atletas.

A carreira pedestre do Pino inclúe desta volta diversas categorías desde Biberón ata Veteráns, e tamén, en colaboración coa Asociación Cans deportistas (Acade) celebrarase o Mushing Popular O Pino para a modalidade de Canicross sobre un circuíto case chairo de 3.100 metros. Todos os atletas que participen no Canicross poderán facelo gratuitamente na Carreira Pedestre e deberán remitir un email ao enderezo electrónico deportes@concellodopino.es indicando esta circunstancia.

Según o regulamento, poderán participar en todas as probas atletas federados e non federados. Haberá premios para os tres primeiros clasificados das categorías establecidas tanto femininas como masculinas, agás na de Biberón que non haberá nin clasificación, nin premios.

Tamén se establece trofeo para as 3 primeiras mulleres e os 3 primeiros homes da categoría absoluta (Júnior, Promesa, Sénior e Veteráns); trofeo para o participante máis xoven e para o máis veterano que logre concluír a proba polos seus propios medios e sen axudas externas; trofeo para os tres primeiros equipos masculinos e femininos na clasificación final e para o Clube, entidade ou colectivo que aporte máis participantes á proba. E desta volta tamén premios para atletas locais de cada categoría. Todos os participantes recibirán un agasallo e bebida.

En canto aos premios en metálico estes resérvanse só para a carreira Junior, Promesa, Séniors e Veteráns. Nestes os premios serán de 300 €, 200 €, 100€, 75 € e 50 €. Por Clubs federados, resérvanse premios en metálico de 200 € para o primeiro clasificado (masculino e feminino), 100 € e 75 € para o segundo e terceiro Clube clasificado, tanto masculino como feminino.

A data límite para poder inscribirse na XIV Carreira Pedrestre Popular Concello do Pino 2017 será o mércores 26 de abril ás 23:59 horas. As inscricións da proba estarán habilitadas ata a devantida data na ligazón: http://emesports.es/event/xiv-carreira-pedestre-popular-concello-de-o-pino-2017/ Os dorsais recolleranse na Secretaría da Competición sita no Centro Sociocultural Luís Seoane (Casa da Cultura) de O Pino, situada fronte ó polideportivo municipal con prazo límite ata media hora antes do inicio de cada proba.

O Concello habilitará un servizo de duchas para os atletas tanto no Polideportivo Municipal (fronte a Casa da Cultura) como no Campo de Fútbol, sito a carón da saída das probas.

A primeira das probas, salvo cambios de última hora, celebrarase ás 10:00 horas e será a do Canicross Popular cunha distancia de 3.100 metros. A saída terá lugar diante do Campo de Fútbol. Ás 10:45 disputarase a absoluta para as categorías Júnior, Promesa, Sénior e Veteráns, que percorrerán unha distancia de 8,1 quilómetro. En torno ás 11:35 está prevista a saída da categoría Cadete masculino e xuvenil (M/F) que percorrerán unha distancia de 3.186 metros; ás 12:00 horas Infantil (M/F) e cadete feminino cunha distancia de 1.928 metros.

As probas para benxamín e alevín, cunha distancia de 850 metros, comezarán ás 12:15 horas e as de prebenxamín (500 metros) ás 12:25. A última das probas, a de Biberón (300 metros) será ás 12:30 horas.

A entrega de trofeos terá lugar en torno ás 13:00 horas. Para máis información, os interesados poden consultar as webs www.concellodopino.gal, www.emesports.es, www.atletismogalego.org,www.carreirasgalegas.com ou www.carreirasgalegas.com

Canicross

O Canicross é unha disciplina que se está consolidando no noso país e cunha longa tradición en Europa, consiste en correr cun can atado á cintura cun cinto e unha liña de tiro que vai ata o arnés do can. Habitualmente practícase sobre terra, aínda que de forma ocasional pódese practicar sobre neve, correndo este caso con raquetas se é neve branda ou con zapatillas se é dura.

O Canicross foi introducido en España hai aproximadamente 15 anos, nas competicións regulares. A nivel federativo, depende da Federación de Deportes de Inverno. En toda Europa o Canicross conta con moita afección, existindo unha Federación propia con importantes campionatos dedicados exclusivamente a esta modalidade e cun nivel competitivo altísimo.

No caso do Mushing Popular O Pino organizado en colaboración con Acade, os cans participantes na competición deben levar o microchip como método de identificación, ter unha idade inferior aos 10 anos e superior aos 12 meses. Tamén deberán estar en disposición da cartilla de vacinación (a presentar o día da proba) actualizada no último ano e con sinatura e selo do veterinario colexiado na que conste a vacina antirrábica, a polivalente e a vacina fronte ao complexo de laringotraquetitis (posta cun mínimo de 15 días antes da proba). Para máis información e inscrición no Canicross, os interesados poden consultar a web http://asociacionacade.com/