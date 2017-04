A Librería Pedreira presenta este mércores o libro “Palabras galegas para Fidel”

Compostela, 17 de abril do 2017 – Asociación de Amizade Galego- Cubana Francisco Villamil presenta as 8 da tarde de este próximo mércores o libro “Palabras galegas para Fidel” na Librería Pedreira, na rúa do Home Santo de Compostela.

O Libro “Palabras Galegas para Fidel” está feito, a dicir da Asociación Francisco Villamil, para recordar a figura de quen foi líder histórico da loita pola independencia e o socialismo no seu pais e o mais decisivo promotor da solidariedade internacionalista na batalla contra o imperialismo.

Como resultado do traballo de edición realizado para o libro, o ronsel de Fidel abroia en opinións espontáneas e abertas, cruzadas de agradecemento e emoción, recollidas en todo o pais e ordenadas á beira de artigos asinados por un escollido feixe de nomes do sindicalismo, a cultura, a representación política, o feminismo, a militancia nacionalista de esquerdas e o compromiso de fondo con Cuba.

O libro inclúe unha prolixa antoloxía do pensamento de Fidel escolmado no cumprido arquivo das súas intervencións, entrevistas, conversas, reflexións e artigos. Un amplo reconto do pensamento de Fidel sobre todas as materias que el considerou imprescindíbeis para construír a liberación do seu pobo e de todos os pobos do mundo.