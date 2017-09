Pepe Pozas, Nacho Llovet e Alberto Corbacho, capitáns do Monbus Obradoiro

Compostela, 21 de setembro do 2017 – Os xogadores Pepe Pozas, Nacho Llovet e Alberto Corbacho serán capitáns do Monbus Obradoiro para a tempada 2017/18 da liga Endesa.

O persoal do Monbus Obradoiro realiza cada ano unha votación para escoller quen os representará como capitáns, elección que se levou a cabo tras o adestramento do martes. Desta maneira, os compañeiros de equipo decidiron que Pepe Pozas e Alberto Corbacho repitan dentro do grupo de capitáns, aos que se sumou Nacho Llovet.

Pepe Pozas confesou estar “moi contento por ver que os meus compañeiros escolléronme unha tempada máis para ser un dos que os represente en todo o necesario. Coa axuda de Nacho e Alberto será moito máis fácil o meu traballo e conseguiremos formar unha familia obradoirista unha tempada máis”.

Nacho Llovet, escollido como segundo capitán despois dun ano no equipo obradoirista, mostrou a súa felicidade “en primeiro lugar, pola confianza que me deron os meus compañeiros e, en segundo lugar, pola honra que é representar ao Obra como un dos seus capitáns”. “O obxectivo é axudar a Pepe como primeiro capitán entre Corbacho e eu ser esa ponte intermedia entre o persoal e o staff e o resto do club para axudar a todo o mundo no que se necesite”, finalizou Llovet.

Pola súa banda, Alberto Corbacho coincide con Nacho e asegura estar “moi satisfeito de formar parte un ano máis do grupo de capitáns. Axudarei tanto a Pepe como a Nacho en todas as responsabilidades que podamos ter durante a tempada e axudar ao equipo para ser mellor”.