Pepe Sendón homenaxea a Carlos Casares en Teo

Teo, 11 de maio do 2017 – A Biblioteca do Grilo recibe o próximo venres a o actor Pepe Sendón co espectáculo Liñas Paralelas centrado en Carlos Casares.

As Liñas Paralelas son un espectáculo no que o actor combina a música coa palabra, as veces son contos de algún pais e outras narracións de autores como, en este caso, Carlos Casares ao que se dedica o Día das Letras Galegas 2017.

Pepe Sendón creará unha serie de relatos musicados a partir dos textos de Casares e estará acompañado ao piano por Suso Alonso.

A cita do venres na Biblioteca do Grilo será as oito da tarde con entrada de balde ata completar aforo.