A permanencia do Santiago Futsal ten que esperar

Compostela, 16 de abril do 2017 – O Santiago Futsal no puido co Jaén – Paraíso Interior pese as ocasións de empatar nos últimos minutos.

O encontro na Salobreja presentábase como un dos encontros máis complexos para a escuadra de Santiago na segunda volta, sobre todo ante a apertada situación da zona media-baixa da táboa nestas últimas xornadas de Liga. Os goles de Maurincinho e Solano antes do descanso; e o segundo do brasileiro no segundo acto, deixaron sen efecto as dianas de Antonio Diz e Armando, quedando os 3 puntos na cidade xienense.

Abriron o marcador os locais no ecuador da primeira parte cun gol de Mauricinho; ao que seguiu, nunha acción dentro da área na os árbitros decretaron penalti, o segundo dos amarelos asina de Solano. Antonio Diz reduciu distancias a catro minutos do descanso cun sutil taconazo dentro da área.

O segundo acto non puido comezar peor para os intereses galegos. Mauricinho anotaría o terceiro dos seus aos catro minutos da continuación. Pero volveu reducir distancias a escuadra santiaguesa, cunha xogada individual de Armando na que consegue bater ao meta local Dani Cabezón.

Con posesións longas e tentándoo ata o final con porteiro-xogador, os de Valladares buscaron o empate por todos os medios sen lograr recompensa. Desta maneira, o Santiago Futsal mantense tres puntos por encima do penúltimo posto e recibirá a Peñíscola RehabMedic o venres ás 20,45h no Fontes do Sar no último encontro da tempada en casa.

Sala de prensa

Santi Valladares analizou o encontro tras a súa conclusión do que dixo “Este partido foi unha repetición do encontro ante FC Barcelona Lassa: cometemos erros que nos custan goles. Aínda que o equipo estivo ben, tivo ocasións e fallamos na finalización. Foi un partido igualado, como todos os que xogamos contra Jaén Paraíso Interior. O partido puido decantarse para calquera dos dous lados e decantouse para o local”.

Ficha do partido

Jaén – Paraíso Interior 3: Dani Cabezón, Chinés, Mauricinho, Boyis e Mauricio -cinco inicial- Campoy, Fabián, Solano e Dídac Santiago Futsal 2: Chema Mella, Pablo Mel, Álex, Pablo Tallón e Armando -cinco inicial- Hugo Sánchez, Catela, Antonio Diz e Dani Montes Incidencias: Partido correspondente á 28ª xornada de Liga celebrado no Pavillón da Salobreja. Goles: 1-0 min.10 Mauricinho, 2-0 min.12 Solano, 2-1 min.16 Antonio Diz, 3-1 min.24 Mauricinho, 3-2 min.26 Armando

Árbitros: Fortes Pardo e Martínez Flores. Amoestaron con cartón amarelo a Álex Diz e Armando por parte do Santiago Futsal.