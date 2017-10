A Gentalha do Pichel proxecta o documental Porta para o exterior

Compostela, 25 de outubro do 2017 – A Comisión de defensa da Lingua organiza mañá xoves na Gentalha do Pichel a proxección do documental Porta para o exterior.

Porta para o exterior foi lanzado no pasado mês de febreiro no dia Internacional da Língua Materna, para dar a coñecer, sen intermediarios, cales son as razóns, según os organizadores, para afirmar que galego e portugués son variedades do mesmo idioma.

A organización falara das propostas de futuro para o galego nun momento no que os datos do IGE din que apenas o 13% dos cativos galegos menores de 14 anos teñen como lingua diaria o galego cando en xeracións anteriores chegou a ser maioritaria.

O documental Porta para o exterior foi presentado recentemente no Congreso Europeo New speakers for multilingual Europe na Faculdade de Letras de Coimbra. O documental foi tamén proxectado no pasado Encontro da Cultura Galega en Bruselas, así como na Universidade do País Vasco e nas diferentes universidades galegas.

Equipa técnica

Direcçom e roteiro: Sabela Fernández e José Ramom Pichel

Ediçom e montagem: Axóuxere

Voz em off: Sara Mejuto Seoane