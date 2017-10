Pilar Candocia e Chus Boo deixan o concello de Ames pero seguirán en Ames Novo e na política activa

Ames, 6 de outubro do 2017 – Pilar Candocia e Chus Boo explicaron ante sos medios de comunicación os motivos que as levaron a renunciar a acta de concelleiras.

Nos xardíns do Pazo da Peregrina, Chus Boo e Pilar Candocia leron un escrito no que defenden a idea de que as Marea Municipalistas teñen que manter a súa independencia diante de En Marea, algo que en Ames Novo, nos últimos tempos, non se está a producir. Ambas as dúas concelleiras deixaron claro que non era no grupo municipal ni no traballo no concello onde existían problemas, era en Ames Novo onde nos últimos tempos sumaron demasiados desencontros tal e como explicaba Pilar Candocia

Chus Boo pola súa banda insistía na idea de que o momento actual de Ames Novo non se corresponde cos momentos nos que se creou

Finalmente Pilar Candocia mandaba unha mensaxe de unidade e propoñía unha candidatura de esquerdas cunha base de acordos que non puideran ser interpretados

Tanto Pilar como Chus deixaron claro que seguirán en Ames Novo defendendo a súa postura e volvendo ao movemento asociativo para seguir traballando coa cidadanía.

A renuncia formal será tomada en consideración polo pleno, previsiblemente, na sesión ordinaria de este mesmo mes.