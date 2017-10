Pilar Candocia e Chus Boo renuncian como concelleiras de ames

Ames, 1 de outubro do 2017 – O mes de outubro comeza convulso no concello de Ames coa renuncia de dúas históricas da política municipal, Pilar Candocia e Chus Boo.

A Asemblea ordinaria de Ames Novo celebrada na noite do venres no Pazo da Peregrina de Bertamiráns tomou coñecemento da dimisión da ata agora Portavoz do Grupo Municipal, Pilar Candocia, e da tamén Concelleira, Chus Boo como edís do Concello de Ames.

As concelleiras manifestaron en dita asemblea que, por unha parte, teñen unha posición discordante coa evolución de Ames Novo e que, ademais,

consideran que ao non teren intención de concorrer nas eleccións municipais de 2019 este é o mellor momento para que se produza un relevo nas responsabilidades do Grupo Municipal. Ambas manifestaron a súa vontade de oficializar a súa renuncia de xeito que se produza a preceptiva toma

de coñecemento no Pleno Ordinario do mes de outubro.

A renuncia supón un novo punto de inflexión na traxectoria da iniciativa. Ames Novo está sometido desde hai semanas a tensións internas debidas sobre todo a deriva política de En Marea, da que a iniciativa cidadá forma parte.

Trala marcha de Xaime Subiela, que se incorporou como asesor ao grupo de En Marea no Parlamento de Madrid, entrou no concello Quique Costas que converteuse tamén no coordinador.

Os seguintes nomes da lista, que terían que entrar como concelleiras, son Obdulia Vilas e Ana Seijas. Vilas hai tempo que deixou a política activa e é unha incognita cal será a súa decisión. Seijas pola contra é unha das viceportavoces da coordinadora de En Marea polo que será, case con total seguridade, unha das incorporacións ao concello de Ames.