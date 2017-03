Fan pintadas  na sede de Ciudadanos en Compostela

Compostela, 16 de marzo do 2017 – O portavoz de Cidadáns Galicia, Javier Sánchez Agostiño, afirmou, en relación ao ataque rexistrado na sede de Ciudadanos en Santiago de Compostela, que “Non é a primeira vez que unha sede do noso partido é atacada, desgraciadamente hoxe tocoulle á nosa , estas cousas están a ocorrer e o que temos que facer, en contra do que queren que é calarnos, é seguir traballando con máis forza e traballar unidos para que este tipo de ataques non sucedan”.

Sanchez Agostiño apuntou que o incidente rexistrado esta madrugada ” é o segundo ataque que sofre a nosa sede no últimos seis meses”. Sinalou ademais que no ataque “producíronse danos na fachada polas pintadas e mensaxes escritas sobre a pedra, cristal e ventá da mesma” “presentouse denuncia por estes feitos ante a comisaría da Policía Nacional”.

O Portavoz de Ciudadanos Galicia condenou “as ameazas, as coaccións e a violencia en todas as súas formas” e afirmou que “máis que un ataque a un partido é un ataque á democracia” “a política non se basea na loita duns contra outros senón na procura do consenso e o respecto ás leis”. Finalmente, Sanchez Agostiño asegurou que ataques desta índole o único que conseguen é ” que desde Cidadáns sígase traballando con “máis forza, con máis ganas e sempre en favor da defensa dos dereitos e os intereses de todos os cidadáns”.