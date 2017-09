A piscina municipal de Brión amplía a oferta de actividades

Brión, 5 de setembro do 2017 – O concelleiro de Deportes de Brión, Xesús Quintela, acompañado do técnico de Deportes, José Manuel Trigo, e da directora da piscina municipal de Brión, Silvia Fadeville, visitou esta fin de semana o complexo deportivo brionés, onde tivo lugar a presentación da nova marca da empresa Aquafit: BeOne. Unha nova marca coa que a compañía concesionaria xestionará a partir de agora a piscina municipal de Brión.

Un cambio que non suporá incremento algún no prezo dos abonos pero que permitirá ampliar a oferta de actividades para o curso 2017/2018. “Vai haber máis actividades, sobre todo actividades gratuítas para aqueles que teñen o abono familiar”, explicou Silvia Fadeville, quen anunciou tamén que se buscarán sinerxias coas outras dúas instalacións que xestiona BeOne na comarca, na Ramallosa (Teo) e Bertamiráns (Ames), tanto á hora de organizar actividades como de poder acceder ás instalacións.

Así mesmo, Silvia Fadeville plantexoulle ao concelleiro de Deportes brionés a posibilidade de construír unha zona de adestramento na parcela anexa á piscina municipal de Brión para preparar probas como a “Heroican Race”, unha carreira de obstáculos na que os participantes poñen ao límite a súa pericia, destreza e valor. De feito, Xesús Quintela amosouse moi interesado en poder organizar no futuro unha proba semellante en Brión e ofreceu toda a colaboración do Concello de Brión.

BeOne

O grupo galego Serviocio/BeOne xestiona a piscina municipal de Brión tras adquirir a empresa Aquafit, que dirixía este centro deportivo dende 2011. Seis anos nos que estas instalacións convertéronse nun referente da actividade deportivo en Brión, animando ás familias do municipio a facer deporte dunha maneira saudable e coordinada por técnicos profesionais.

A piscina municipal de Brión convértese deste xeito nun novo Centro BeOne, un cambio que vai máis aló do nome comercial e que supón unha evolución nos protocolos de traballo e no servizo aos socios cara a innovación e a pesonalización. Aplicaranse novas políticas de xestión e organización cun obxectivo: a proximidade e o benestar dos usuarios e as súas familias.

A piscina municipal de Brión é un dos 18 centros que o grupo Serviocio/BeOne xestiona en Galicia. No resto de España, esta empresa radicada en Carballo suma 35 centros e dá servizo a máis de 160.000 usuarios e usuarias.