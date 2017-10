O Plan Único da Deputación inviste preto de 300.000 € nos viais de Teo

Teo, 12 de outubro do 2017 – O Concello de Teo publica no Boletín Oficial da Provincia a licitación de tres obras incluídas no Plan Único de Concellos (POS+2017) da Deputación da Coruña, por un importe conxunto de 295.927,64.

Os traballos do plan único, que terán un prazo de execución de 2 meses a partir da súa adxudicación, suporán a pavimentación de mellora de diferentes pistas e estradas de titularidade municipal nos lugares de Constenla e San Xoán de Calo (42.482,82 €), Vilar de Arriba-Bascuas (96.252,18 €), e Rial do Mato-Rarís (156.192,63 €).

As zonas de actuación son pistas e estradas con moitos anos de antigüidade que presentan actualmente deficiencias en canto ao acabado superficial do pavimento e das gabias, polo que se considera necesario acometer obras que redundarán na mellora da seguridade e comodidade dos usuarios destas vías.

Debido ao elevado número de núcleos rurais no termo municipal de Teo, surxe a necesidade de integrar varias actuacións diferenciadas e ubicadas en parroquias distintas. Como denominador común, todas elas incluirán limpeza de gabias, rebacheo da plataforma do vial, pavimentación con aglomerado asfáltico e instalación de nova sinalización horizontal e vertical.

En Constenla e San Xoán de Calo aglomerarase unha superficie total de 1.800 metros cadrados, mentres que nos viais de Rial do Mato a Rarís a superficie alcanzará os 14.900 m2. Estas obras englóbanse dentro dunha estratexia de mellora dos camiños do goberno municipal, cuxa finalidade é a mellora das infraestruturas e servizos básicos das áreas rurais que contribúan a mellorar a calidade de vida dos veciños.

Segundo a Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais da Deputación (EIEL), a lonxitude total da rede de estradas de Teo é de 278,3 quilómetros, dos que 219,2 son de titularidade municipal. O 98,3% destas vías están asfaltadas con rego asfáltico ou mistura bituminosa.

O Plan Único inviste 1,4 millóns en Teo durante 2017

Neste ano 2017, Teo recibirá un total de 1.416.846,65 euros a través do Plan Único da Deputación da Coruña, que o concello destinará a diferentes obras de mellora das infraestruturas municipais entre as que se inclúen a construción de novas sendas peonís en Calo e Os Tilos, a mellora do saneamento en A Insua (Luou), ou a reurbanización do núcleo de Ribas, ademáis de numerosas obras de mellora nos camiños e rede de estradas local.