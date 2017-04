A Plataforma de emigrantes retornados convoca mañá unha manifestación en Compostela

Compostela, 25 de abril do 2017 – A Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornad@s, da que a plataforma de emigrantes de Compostela fai parte, convoca unha manifestación nacional para mañá mércores día 26 de abril ás 11´30h. en Santiago de Compostela, que sairá da praza Praterías, con remate na rúa do Hórreo, diante do Parlamento de Galiza.

Dende a Plataforma de Emigrantes Retornados de Compostela fan un chamamento a partidos políticos, sindicatos, inmigrantes e colectivos sociais e a sociedade galega en xeral, a participar na manifestación convocada, baixo o lema: xustiza e igualdade, que centrará as reivindicacións na esixencia da paralización da lei Montoro e a urxente modificación das leis tributarias.

No mes de setembro do ano 2013 O Pleno do Parlamento Galego aprobou por unanimidade dous puntos dunha moción do BNG que recollía ás propostas da Coordinadora de Plataformas de Emigrantes Retornad@s para por fin ao que consideran o espolio tributario da Axencia Tributaria a conta das pensións de invalidez e das pensións de Alemaña. Hai un terceiro punto da moción do BNG que o PP rexeitou: a modificación da lei 35/2006, que é a clave para dar solución o problema.

A plataforma de emigrantes explica que “até o día de hoxe nin o ministro de facenda Cristóbal Montoro, nin o goberno galego e español explicaron que actuacións van realizar para darlle cumprimento a estes acordos. Papel mollado. Porén, malia considerarmos un pequeno trunfo das nosas mobilizacións este posicionamento do Parlamento Galego, hai que recordar que fai apenas 3 anos e medio aínda eramos defraudadores sobre os que tiña que caer todo o peso da lei, e hoxe xa nos deron a razón en moitas das nosas posicións, lamentamos profundamente que o PP aínda non entre en razón e non acepte a modificación da lei 35/2006 para resolver de forma definitiva o problema da nosa tributación, de forma clara, e sobre todo xusta e equitativa e que tampouco acepte frear esta infamia á que lle chaman regularización e que nós rexeitamos”.

Desde a Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornad@s, da que a plataforma de emigrantes de Compostela fai parte, explican que seguirán con mobilizacións e lembran ás demandas: