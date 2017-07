O pleno de Ames aproba o proxecto de mellora das piscinas públicas

Ames, 29 de xullo do 2017 – O pleno ordinario de xullo no concello de Ames deixa aprobado o proxecto de reparación dos solados e peches das piscinas públicas ademais da súa accesibilidade.

O pasado xoves celebrouse o pleno ordinario de xullo que comezou cos informes técnicos da concellaría da facenda que sitúan o pago medio en 10.66 días, moi por arriba dos 5.5 que se tardaba ao principio do exercicio debido sobretodo a baixas de persoal.

No seguinte punto o pleno aprobou que a emisora de radio municipal tramite a baixa na Asociación de Emisoras Municipais Galegas a que pertence desde o ano 2005. A concelleira de comunicación Isabel Vaquero explicou que pertencer a dita asociación non reporta nada e sen embargo ten un custo de cerca de 500 euros anuais.

Por outra banda, aprobouse por unanimidade a modificación do proxecto de reparación de solados, accesibilidade e peches do complexo de piscinas públicas municipais no Milladoiro e outras. En decembro pasado este proxecto fora incluído no Plan de Acción Social da Deputación Pleno do Concello de Ames aprobou en decembro de 2015 incluír este proxecto, entre outros, no Plan de Acción Social (PAS 2015), en esa mesma sesión aprobouse o proxecto técnico que superaba os 150.000 euros e no mes de abril foi licitada por un importe lixeiramente inferior. As obras tiveron algúns cambios unha vez comezadas que son os aprobados este mes en pleno.

Finalmente o pleno debateu unha moción de urxencia do Partido Popular sobre Venezuela que finalmente foi rexeitada cos votos en contra de Ames Novo, Contigo Pódese e BNG, a moción foi apoiada polo PP, Pacto x Ames e o concelleiro non adscrito Javier López mentres que o Psoe se abstivo.