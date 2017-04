O Pleno de Ames aproba os regulamentos do cemiterio e da radio municipal

Ames, 1 de abril do 2017 – Ames aprobou por unanimidade no pleno ordinario do mes de marzo a modificación dos regulamentos municipais de xestión do cemiterio de Os Batáns e da radio municipal de frecuencia modulada Ames Radio.

Tamén saíu adiante por unanimidade a ordenanza reguladora do prezo público pola utilización da emisora de radio municipal para a emisión de anuncios publicitarios. Ademais, aprobáronse varias propostas presentadas polo grupo municipal popular, o concelleiro non adscrito, Javier López, Pacto x Ames e Ames Novo. Unha moción do Partido Popular presentada por vía de urxencia foi rexeitada.

O Pleno aprobou por unanimidade a modificación do regulamento do cemiterio municipal de Ames, situado no lugar de Os Batáns, preto do núcleo de Bertamiráns, que recolle as condicións de uso e de concesión de nichos, panteóns e columbarios do camposanto que é propiedade do Concello de Ames. Dito regulamento foi aprobado no pleno de xaneiro de 2015. Agora, aprobáronse unha serie de modificacións no texto do regulamento para adaptalo á realidade física do cemiterio municipal contida no proxecto técnico de reparación e acondicionamento que se aprobou na sesión plenaria de febreiro de 2016.

Algunhas das modificacións aprobadas afectan o cambio da duración do período de concesión das unidades de enterramento que pasarán de 15 a 25 ou 75 anos. Asemade, introdúcese no texto do regulamento a definición de tumba como unidade de enterramento soterrado; adáptase a terminoloxía de dito regulamento á normativa sectorial sobre cemiterios; identifícase o sistema de numeración das unidades de enterramento; modifícase o inicio da tempada de verán para comezar o 1 de maio; sinálase que o dereito funerario nace co pago da concesión administrativa, nos casos que proceda dito pago; elimínase a esixencia de que o titular do dereito funerario deba ser natural ou empadroado en Ames; e modifícase a referencia ao procedemento sancionador adaptándoo á nova lei do procedemento administrativo.

Por outra banda, aprobouse por unanimidade a modificación do regulamento de organización e funcionamento da emisora municipal de frecuencia modulada, Ames Radio, co obxectivo de precisar o ámbito territorial de dita emisora e para regular a xestión da publicidade. Segundo explicou a concelleira de Normalización Lingüística e Comunicación, Isabel Vaquero, dende “xaneiro a novembro de 2016 estívose traballando na comisión da radio municipal para a elaboración dunha ordenanza que nos permita fixar os prezos públicos pola emisión de publicidade. Ademais, xurdiron varios aspectos sobre a emisión dos anuncios publicitarios, que as técnicas municipais nos indicaron que era máis oportuno que se recolleran no regulamento e non na ordenanza, como fixar un tempo máximo de publicidade por hora e establecer a lingua e as franxas da programación nas que se vai emitir dita publicidade”.

Deste xeito, a publicidade que se produza na emisora farase e emitirase en lingua galega e non poderá superar en total os 8 minutos por hora. Os espazos patrocinados incluirán un máximo de 90 segundos de publicidade directa da empresa patrocinadora por cada 15 minutos de emisión. Ao mesmo tempo aprobouse por unanimidade a ordenanza reguladora do prezo público pola utilización da emisora de radio municipal para a emisión de anuncios publicitarios.

Sobre este asunto Isabel Vaquero explicou que “non se pretende que a radio municipal sexa unha fonte de ingresos, senón que serva como unha ferramenta de dinamización para a difusión e o coñecemento deste servizo entre a veciñanza. Optamos por unha xestión externa para a contratación da publicidade para non saturar de traballo aos técnicos/as da radio e para que a maioría da publicidade que se contrate estea producida dende fóra da emisora. Establécense unhas tarifas base para cuñas publicitarias que son de 2 euros para cuñas de 20 segundo e tres euros para cuñas de 30 segundos”.

“Ademais, fíxanse tarifas para a emisión de espazos patrocinados, notas necrolóxicas, anuncios por palabras, gravación de cuñas para asociacións municipais sen ánimo de lucro e publicidade que se emita na web da radio municipal cando exista. Por último, hai redución de prezo por empregar a lingua galega na locución, por publicidade de servizo e por volume de contratación de cuñas. Hai unha tarifa a custe cero para asociacións municipais sen ánimo de lucro e para a publicidade de campañas doutas administracións e para entidades sen ánimo de lucro, que estean destinadas a promover a solidariedade, a igualdade e as accións de carácter humanitario”.

Propostas presentadas polos grupos da oposición

O grupo municipal do Partido Popular presentou unha proposta para que o Concello de Ames inste á Xunta de Galicia, en coordinación e coa colaboración da FEGAMP, a promover un pacto pola conciliación e a corresponsabilidade no ámbito da vida laboral, familiar e persoal nos concellos galegos. Esta proposta foi aprobada por maioría absoluta co voto a favor dos membros do goberno municipal, dos concelleiros dos grupos do Partido Popular e de Pacto x Ames, así como do concelleiro non adscrito Javier López. Os edís de Ames Novo abstivéronse.

O concelleiro non adscrito, Javier López, presentou dúas propostas. A primeira, que foi aprobada por unanimidade, é para mellorar a competitividade do sector turístico amesán e posicionar ao concello de Ames como destino turístico. Na segunda solicítase a construción dunha piscina municipal cuberta climatizada para a cidade do Milladoiro. Esta proposta foi aprobada por maioría absoluta co voto a favor dos concelleiros/as dos grupos do Partido Popular, Ames Novo e de Pacto x Ames, así como do concelleiro non adscrito Javier López. Os membros do goberno municipal abstivéronse.

A proposta presentada por Pacto por Ames, que foi aprobada por unanimidade, é para que o Concello de Ames colabore co equipo de científicos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para a obtención de fondos para seguir investigando no programa de investigación sobre a biopsia líquida.

Por último, a proposta de Ames Novo trata sobre o fomento das enerxías renovables para o autoconsumo e o aforro enerxético. Esta proposta foi aprobada por maioría absoluta co voto a favor dos concelleiros/as dos grupos do Partido Popular, Ames Novo e de Pacto x Ames, así como do concelleiro non adscrito Javier López. Os membros do goberno municipal abstivéronse.

Moción por vía de urxencia

O grupo municipal popular presentou unha moción por vía de urxencia sobre as medidas destinadas ás persoas maiores en situación de dependencia e ás persoas con discapacidade que viven soas. Esta moción foi rexeitada co voto en contra dos concelleiros e concelleiras do grupo de goberno e de Ames Novo. Os edís de Pacto x Ames abstivéronse, mentres que os concelleiros/as do Partido Popular e o concelleiro non adscrito, Javier López, votaron a favor.