Unanimidade do Pleno de Oroso para pedirlle ao Goberno a reinversión do superávit de 2017

Oroso, 30 de xaneiro do 2017 – O pleno municipal de Oroso aprobou por unanimidade unha moción presentada polo grupo municipal socialista para instar ao Goberno de España a que permita ás entidades locais reinvestir o seu superávit en 2017 sen necesidade de xerar novos ingresos polo mesmo importe.

O alcalde de Oroso, Manuel Mirás, explica que “no caso de Oroso estamos falando dunha achega que posiblemente ascenda a máis de 550.000 euros, que poderíamos destinar a investimentos en beneficio dos nosos veciños e veciñas”.

O voceiro municipal socialista en Oroso, Antonio Leira, defendeu que “nestes momentos os concellos convertémonos na administración máis cumpridora cos obxectivos marcados, por iso é ineludible que o Goberno atenda as demandas do conxunto das entidades locais e nos permita utilizar o superávit”. “O obxectivo é poñer os intereses da veciñanza por diante de calquera outro e seguir levando a cabo investimentos, desenvolvemento e o fortalecemento do Estado do Benestar”, explicou Leira Piñeiro.

Tesoureiros

A outra moción aprobada na sesión, nesta ocasión cos 6 votos a favor de PSOE e BNG e as 5 abstencións de PP e Anova, foi unha proposta do grupo socialista para que instar ao Goberno a modificar con urxencia a Lei Reguladora de Bases de Réxime Local no referido á obriga de que as funcións de tesourería sexan desempeñadas por funcionarios con habilitación nacional en todos os Concellos de menos de 20.000 habitantes, así como prorrogar de xeito inmediato a non obrigatoriedade de habilitación nacional para os tesoureiros dos Concellos de menos de 5.000 habitantes.

O concellleiro de Oroso Antonio Leira lembrou que “a día de hoxe, os nomeamentos existentes non son suficientes para cubrir as vacantes actuais de Galicia” e advertiu que “os salarios dun tesoureiro con habilitación nacional suporá un gasto engadido e difícil de asumir por moitos concellos, ademais de supoñer unha flagrante contradición coa Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local”.

Na parte dispositiva, o pleno de Oroso aprobou sen debate as actas plenarias, a rectificación anual do inventario municipal e a desafectación do tramo de camiño número 4 dun camiño público no lugar de A Torre, na parroquia de Senra.