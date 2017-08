Polémica en Ordes en torno a homenaxe ao Soldado Lois

Ordes, 4 de agosto do 2017 – O próximo mes de setembro celébrase o 80 aniversario do pasamento do Soldado Lois, fillo predilecto de Ordes, e as diferenzas en torno a esta homenaxe, que sempre existiron, duplícanse pola organización dunha xura de bandeira civil.

O Soldado Lois morreu en acto de servizo e foi posteriormente nomeado fillo predilecto do concello e da provincia e recibiu distintas condecoracións. Esta homenaxe sempre tivo críticos que consideran que a figura do Soldado Lois foi utilizada polo franquismo. Este ano súmase a esta conmemoración unha xura de bandeira para civís. Un acto similar celebrouse fai pouco na Coruña e están previsto outros en toda Galicia, a diferenza no caso de Ordes é que está apoiada desde o concello o que provocou un comunicado do BNG que opina que ” é un acto mais propio de tempos pasados, é lamentable que o concello colabore coa información e as inscricións”.

Tamén as redes sociais viven un intenso debate en torno a xura de bandeira e aínda que hai opinións para tódolos gustos unha maioría considera que o concello non debería participar activamente e que se trata dunha cerimonia anacrónica.

Os actos terán lugar o 10 de setembro polo que a polémica ten tempo aínda de ir a máis ou de desaparecer por completo.