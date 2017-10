Remata a Ponte de Santa Lucía construída en Vedra pola Deputación

Vedra, 6 de outubro do 2017 – Un ano despois da reunión mantida co alcalde de Vedra e os veciños de San Xián de Sales para abordar a reactivación das obras de ampliación da DP-8203 na Ponte de Santa Lucía,o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, volveu ao municipio para supervisar o resultado da reforma do viaduto.

O 11 de outubro do pasado ano o presidente da Deputación, Valentín González, acompañado do alcalde, Carlos Martínez, mantivo unha reunión cos veciños da parroquia na que se comprometeu a axilizar o máximo posible unhas obras que naquel momento levaban meses paralizadas. As obras afectaban estrada que une Vedra con Compostela, unha das principais comunicacións coa capital, e na que estaba situada a Ponte de Santa Lucía

Case un ano despois, o presidente provincial volveu a Vedra para supervisar o resultado dos traballos, que supuxeron un importante investimento de 850.000 euros e consistiron na construción dunha nova ponte de máis de 50 metros de lonxitude e 12 metros de ancho, que ofrece dous carrís de circulación de 3,5 metros, beirarrúas de 2 metros e arcéns.

O presidente provincial salientaba o clima de colaboración que se formou co concello

Pola súa Banda o alcalde agradecía so traballos realizados e o apoio da Deputación nunha obra fundamental para a comunicación do concello

Pavimentación do tramo

Ademais das obras de construción da nova ponte e a ampliación da plataforma, a Deputación da Coruña investirá agora outros 361.000 euros na DP-8203 para instalar unha nova capa de pavimentación entre os puntos quilométricos 8+130 e 10+370, que conectan a estrada nacional coa nova ponte.

Así o anunciou esta mañá Valentín González Formoso, que tamén visitou este tramo da estrada acompañado do rexedor de Vedra, Carlos Martínez. O presidente provincial adiantou que o proxecto tamén incluirá a realización de sendas peonís nun tramo de 400 metros nos que se atopa un núcleo de vivendas próximo á vía.

Con este novo investimento, que será aprobado no pleno provincial do presente mes de outubro, o servizo de Vías e Obras da Deputación completará unha inxección económica de máis de 1,2 millóns de euros para a mellora destes dous quilómetros de estrada.

Tamén no municipio de Vedra, a Deputación vén de aprobar, no pleno celebrado o pasado mes de setembro, outra obra para ampliar a ponte sobre as vías do ferrocarril Ourense-Santiago, no punto quilométrico 1+000 da estrada DP8901. Este proxecto conta cun orzamento de 102.162 euros e consistirá na remodelación do taboleiro actual para duplicar o seu ancho, pasando de 6 a doce metros.

2,5 millóns de euros de investimento en plans

Ademais do importante investimento na rede de estradas provinciais, o goberno provincial leva investido, nestes dous anos, a través dos distintos plans, un total de 2,5 millóns de euros no concello de Vedra. Unha importante achega económica que se destinou principalmente a mellorar as infraestruturas locais, a través de proxectos coma a construción dun aparcadoiro disuasorio en Ponte Ulla, a mellora da fachada do centro sociocultural, o acondicionamento de camiños en San Xián San Mamede,Trobe e Vedra ou a ampliación da rede de sumidoiros en Laraña e Galegos, San Xián e San Fins de Sales.

Así mesmo, o Plan Único deixará este ano un investimento 736.277 euros no concello que servirán ao concello para custear servizos públicos esenciais, coma limpeza viaria ou o alumeado público, e tamén para mellorar diversas infraestruturas en San Xián, San Fins, Ponte Ulla e outras zonas do concello.