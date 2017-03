Concerto dos Porcoteixos e foliada na noite da Casa das Crechas

Compostela, 17 de marzo do 2017. A Casa das Crechas segue coa celebración dos seus 30 anos, e hoxe acolle o concerto dos Porcoteixos e, a continuación, a foliada cos Estalotes.

En 1987 tres mozos poñían a andar a nova Casa das Crechas coa idea de crear un pub diferente, con concertos ao vivo, música galega e de moitos outros lugares, e que promovese distintas manifestacións culturais. En 30 anos as Crechas converteuse nun referencia para a cidade e para o país, pero tamén para milleiros de turistas que ano tras ano queren coñecer un local xa imprescindible no mapa compostelán. Alén disto, as Crechas converteuse nunha plataforma de lanzamento -e de relación (hoxe chamaríanlle ‘networking’)- para novos artistas galegos e tamén de aterraxe para artistas foráneos.

Este ano celebramos o seu 30 aniversario coa firme vontade de continuar sendo un referente no país, de actualizar a nosa oferta aos novos tempos e de seguir a ser a vangarda e tamén o niño dunha cultura sostible, aberta e universal.

Concerto dos Porcoteixos

Os Porcoteixos son un trío de música tradicional que fan un percorrido polo repertorio dalgúns dos países celtas: Irlanda, Escocia, Bretaña e Galiza.

Os Porcoteixos está formado por vellos coñecidos da Casa das Crechas: músicos experimentados como Paddy Duncan ao violín, Charles McAuley á guitarra, Migui Carballido ao bodhram e Roi Vázquez coas frautas e gaitas.