O PP de Ames di que a política de accesibilidade do Tripartito está equivocada

Ames, 6 de abril do 2017 – O PP de Ames critica a política de accesibilidade do goberno municipal por esquecer a súa aplicación nas novas infraestruturas.

O Grupo Municipal Popular do Concello de Ames manifesta, nun comunicado, a súa satisfacción polo inicio das obras para mellorar a accesibilidade en edificios públicos de Ames ainda que lembra que foron aprobadas hai máis dun ano.

Con todo, o Partido Popular de Ames denuncia a errónea política de accesibilidade do Tripartito que se caracteriza, según din, por realizar obras de accesibilidade en edificios e infraestruturas xa existentes, e mira para outro lado non prestando a atención debida nas novas infraestruturas.

En Milladoiro os populares poñen o exemplo da recente urbanización da Avenida de Muiño Lanuxe, diante da nova igrexa. No viario acondicionáronse varias prazas de aparcadoiro para minusválidos nas que existe unha zona axardinada que funciona a modo de barreira e que dificulta considerablemente a entrada e saída no vehículo pola zona peonil, obrigando á xente para entrar ou saír do vehículo polo lado da estrada, co consecuente perigo e dificultade.

En Bertamiráns mencionan a rúa Camiño Paraxo, recentemente urbanizada para dar acceso á nova escola infantil, e na que non existe acceso algún ás prazas que, dentro do recinto infantil, atópanse habilitadas para minusválidos. Varias prazas de aparcadoiro que non poden utilizarse por falta de acceso e pola existencia dun farol na beirarrúa que entorpecería a entrada ás devanditas prazas, no caso de que existise acceso.

Para o PP de Ames estas son mostras claras do erróneo da política que segue o equipo de goberno no tema da accesibilidade.