O PP de Ames denuncia o desastre de funcionamento das bibliotecas municipais

Ames, 11 de xaneiro do 2017 (fonte PP Ames) – A principios do pasado mes de xullo de 2016 membros do Grupo Municipal Popular, a instancia de numerosas queixas de veciños, visitaron a biblioteca de Bertamiráns, emprazada na primeira planta da Casa de Cultura da localidade, e comprobaron o completo abandono en que se atopaba.

Naquel momento o servizo de préstamo e recollida de libros estaba desatendido, polo que os usuarios podían acceder ao préstamo de libros sen ningún tipo de control. Para a devolución habilitouse unha simple caixa onde depositar os libros, ou ben se podían entregar abaixo, en conserxería.

A tan demandada Sala de Estudo continuaba pechada e sen acondicionar; non iniciándose a reforma e acondicionamento da mesma.

Pasou medio ano e volvemos a visitar as mencionadas instalacións e puidemos verificar como a situación cambiou pouco.

A Sala de Lectura, con horario de luns a venres de 8 a 22:30 horas, atopábase pechada, sen posibilidade de poder acceder a ela; mentres que a biblioteca atopábase aberta, pero sen persoal algún, polo que o acceso aos libros realízase sen ningún tipo de control ao non haber persoal encargado da súa custodia. E a devolución de libros, en conserxería, segundo un cartel que se exhibe á entrada.

E mentres estas instalacións municipais están baixo mínimos e mal atendidas, as sesións de “Contacontos”, que desde hai bastante tempo viñan desenvolvéndose nas Bibliotecas Municipais de Milladoiro e Bertamiráns e nalgúns locais sociais, non pasan polo seu mellor momento: Veciños de Milladoiro interesáronse pola actividade e a resposta foi, que de momento, non hai ningún programado.

O Partido Popular de Ames considera que o acontecido é un episodio máis que únese aos xa vividos e que non fan senón poñer de manifesto o descontrol existente nos denominados “obradoiros culturais”; a ausencia dun proxecto ou programa cultural previamente definido e a nefasta xestión municipal dos asuntos culturais; e recomenda ao Tripartito en minoría que se centre en manter e consolidar as actividades culturais que desde hai tempo son demandadas polos cidadáns; pois non é de recibo que se tenten implementar unhas actividades en detrimento de outras.