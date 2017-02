O PP de Ames critica que a publicación dos admitidos no Entroido Lúdico coincida co comezo das vacions dos cativos

Ames, 25 de febreiro do 2017 (fonte PP Ames) – O Partido Popular de Ames de emitir unha nota de prensa onde recolle as queixas veciñais sobre a tardanza na publicación das listas de admitidos no Entroido Lúdico 2017.

A nota de prensa do PP de Ames di o seguinte:

No Pleno ordinario da Corporación de Ames celebrado o xoves, 23 de febreiro, o Grupo Municipal Popular preguntou ao Tripartito sobre o estado en que se atopaba a tramitación do programa de conciliación “Entroido Lúdico 2017” do Concello, e que se desenvolverá nos núcleos de Milladoiro e Bertamirans. A preocupación dos populares estaba motivada pola tardanza na publicación das listas de admitidos no programa, cando apenas faltaba un día para que comezasen as vacacións escolares con motivo dos entroidos.

A resposta dada desde o Tripartito é que este venres 24 de febreiro publicaríanse as listas de admitidos no programa lúdico; é dicir, o mesmo día en que comeza as vacacións.

O Partido Popular de Ames recolle as queixas de numerosos veciños de Ames por esta tardanza na publicación das listas, impedíndoselles organizar satisfactoriamente a conciliación das súas obrigacións laborais coas súas responsabilidades familiares. Con esta tardanza na publicación das listas de admitidos ponse de manifesto, unha vez máis, que ao Tripartito no goberno local pouco impórtanlle as consecuencias que estes atrasos provocan na vida dos nosos veciños.

Aínda onte venres, ás 12:00 horas, o Grupo Municipal Popular comprobou que as listas non se publicaron na Web oficial do Concello, polo que moitos pais descoñecen aínda se os seus fillos foron ou non admitidos. Este proceder resulta totalmente inadmisible. O Tripartito, que conecta mal e tarde coas necesidades dos veciños, demostra día a día que non é capaz de dar solución satisfactoria aos retos que expón o noso modelo de vida e aos problemas dunha parte dos veciños que sofren en primeira persoa a incompetencia do Tripartito.

O Grupo Popular considera que o ámbito local, pola súa proximidade á vida dos veciños, é o marco idóneo para xestionar satisfactoriamente os recursos e servizos destinados aos diferentes programas de conciliación; polo que non perderá de vista o proceder do Tripartito neste tema.

A día de hoxe Lindeiros comprobou que a listaxe está publicada e pódese consultar e descargar aqui