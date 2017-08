O PP de Ames reclama que se leve a pleno o Inventario de Bens e Dereitos

Ames, 10 de agosto do 2017 – O PP denuncia que pasaron dous anos desde que se publicara a actualización do Inventario de Bens e Dereitos sen que aínda fora levado a pleno para ser aprobada.

A principios de xullo de 2015 publicouse na web municipal a actualización do Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ames. Os traballos de actualización comezaron uns anos antes e, tras un longo período de traballo de campo, geolocalización, fotografado, medición de elementos, definición de topoloxías de bens, etc. concluíron en decembro de 2014 co documento que recolle os bens e dereitos das once parroquias de Ames.

O inventario de bens recolle a relación de todas as propiedades municipais xunto coa valoración do patrimonio. Contén unha listaxe de inmobles urbanos e rústicos, bens histórico-artísticos, vehículos, viarios, dereitos reais, mobles, créditos persoais, valores mobiliarios, etc.

O traballo, laborioso e custoso, co contido e alcance previstos no Capitulo III do Regulamento de Bens das Entidades Locais (RD1372/1986), materializouse coa entrega do mesmo, tanto en soporte material como dixital.

Paralelamente ao inventario desenvolveuse unha aplicación informática que permite a xestión do mesmo e a súa permanente actualización. Deste xeito o Concello conta cunha ferramenta de traballo e instrumento de xestión moi útil; a condición de que se estea permanentemente traballando sobre o mesmo e actualizándoo, xa que os bens recolleitos son os existentes ata novembro de 2012, que é a data de alta que consta nas fichas dos mesmos.

Co obxectivo de ter coñecemento sobre a actualización do Inventario Municipal, o Grupo Popular de Ames pediu ao goberno municipal información sobre os bens e dereitos que, a partir de decembro de 2012, incorporáronse ao patrimonio. O PP pide esas actualizacións foran ou non dadas de alta no inventario xa que na web non parecen existir cambios.

É evidente que, a pesar de contar cos medios apropiados, nada se traballou neste aspecto. Según explica o PP “Todo o esforzo económico e humano do persoal técnico e xurídico do Concello que colaborou na súa elaboración, está a botarse a perder. A información que aparece no Inventario non está actualizada e, con independencia de que existan bens non incluídos, a falta dunha correcta amortización dos mesmos impide a súa adecuada contabilización, descoñecéndose o valor actual dos mesmos e por tanto a valoración correcta da inmobilizado propiedade do Concello”.

O Grupo Popular lembra tamén que ” a gran maioría dos bens inmobles e dereitos reais non están inscritos no Rexistro da Propiedade, tal e como establece o Regulamento de Bens das Entidades Locais. E por se isto fose pouco, o máis sorprendente é que o citado inventario municipal aínda non se levou ao Pleno da Corporación para a súa aprobación”.