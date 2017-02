O PP de Ames pide ao tripartito un plan financeiro

Ames, 2 de febreiro do 2017 (fonte PP Ames) – O Pleno da Corporación de Ames do pasado 29 de decembro de 2016 aprobou a Conta Xeral do 2015 que según o PP non cumpriu os obxectivos marcados.

Naquel momento o Grupo Municipal Popular do Concello de Ames manifestou a súa preocupación de que, en apenas medio ano de xestión do Tripartito de Ames, xa se incumpría co incremento de gasto autorizado polo Goberno para o período 2015, lembrando que o gasto non debería superar a taxa do 1,3% fixada polo Goberno.

Con todo, a diferenza entre o límite fixado e o gasto computable na liquidación do exercicio 2015 foi de 1.515.647,88 €, o que supón un claro incumprimento do obxectivo; con todo, o esforzo realizado nos últimos anos polo conxunto das entidades locais ha posibilitado unha sensible melloría que posibilita flexibilizar as normas relativas á regra de gasto.

Neste sentido, o Grupo Municipal Popular de Ames, co obxectivo de que fose aprobada por unanimidade no pasado Pleno ordinario da Corporación, presentou emenda á proposta de solicitar ao Goberno de España autorización para poder reinvestir o superávit local. A emenda presentada foi rexeitada con virulencia verbal polo Tripartito, polo que o texto definitivo aprobado non recolle expresamente ningunha solicitude ao Goberno de flexibilizar as normas relativas á regra de gasto.

A solicitude presentada polo Grupo Municipal popular contemplaba:

Recoñecer que ou esforzo realizado durante os cinco últimos anos polas Entidades Locais, apoiadas de maneira decisiva polo Goberno de España, permitiu que a día de hoxe a situación financeira dás facendas locais experimentase unha sensible melloría, de tal xeito que na actualidade un número importante de entes locais presentan superávit, sen que pola contra ou nivel de débeda presente vos niveis preocupantes que, a menos de forma global, presentaban non 2012. Instar ao Goberno de España a aplicar medidas urxentes que permitan as entidades locais prestar servizos esenciais, así como establecer un sistema de financiamento local que garanta ou dereito á prestación destes servizos para a cidadanía. Instar ao Goberno de España a abrir a posibilidade de que para ou vindeiros orzamentos os Concellos podan reinvestir ou superávit xerado, así como ou remanente de tesourería sen necesidade de ter que xerar novos ingresos polo mesmo importe, mediante unha autorización legal para esa reinversión e, en todo caso, que se flexibilicen as normas relativas á regra de gasto en consonancia coa mellor situación financeira que presentan as entidades locais.

A solicitude finalmente aprobada foi a de Instar o Goberno de España a:

Aplicar medidas urxentes que permitan as entidades locais prestar servizos esenciais, así como establecer un sistema de financiamento local que garanta ou dereito á prestación destes servizos para a cidadanía.

Abrir a posibilidade de que para ou vindeiros orzamentos vos Concellos podan reinvestir ou superávit xerado, así como ou remanente de tesourería sen necesidade de ter que xerar novos ingresos polo mesmo importe.

En todo caso, e con independencia das medidas que poidan ser adoptadas polo Goberno de España respecto diso, a realidade do Concello de Ames é que a Conta xeral do 2015 non cumpriu coa regra de gasto, e todo fai prover que a conta do 2016 tampouco cumprirá. Por todo iso o Grupo municipal Insta o Tripartito a que elabore o citado plan e remítao ao pleno para a súa aprobación; un Plan económico financeiro que a xuízo de Intervención deberá estenderse aos exercicios 2016 e 2017.