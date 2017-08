O PP de Ames reclama solucións para o quiosco da Praza de Chavián

Ames, 17 de agosto do 2017 – O Partido Popular de Ames pide solucións ao estado de abandono no que se atopa o quiosco da praza de Chavián que fora usado por Cogami.

O PP lembra que en febreiro do ano pasado o concello reuniuse con Cogami e que o equipo de goberno calificou o encontro como moi positivo. Os populares consideran que aquela xuntanza

“foi unha máis das campañas de imaxe ás que nos ten tan afeito o alcalde de Ames, José Miñones” xa que un ano e medio despois o equipamento segue sen actividade e abandonado.

O Grupo Municipal Popular de Ames explica que en aquel momento descoñecía si se tratara na reunión o tema do quiosco da Praza de Chavián, en Bertamiráns, promovido por COGAMI, pero que “levaba tempo sen actividade, o que orixinaba preocupación ao non manterse coas debidas garantías hixiénicas; polo que corría o risco de converterse nun foco insalubre”.

Con data 11 de maio de 2017 o PP presentou por rexistro escrito no que, entre outras cuestións relacionadas co citado colectivo, preguntaba polas actuacións do Goberno local en relación ao quiosco sen actividade da Praza de Chavián e advertía do risco de converterse nun foco insalubre. Os populares explican que “o devandito quiosco conta cuns aseos públicos conectado á rede municipal, e ao atoparse pechados, a limpeza e o mantemento dos devanditos servizos non se realiza. En ocasións viuse algunha rata por unha contorna no que xogan moitos nenos pequenos, por atoparse xunto a un parque infantil e a unha zona de lecer moi frecuentada por veciños e visitantes”.

Según o Partido Popular de Ames estas advertencias convértense agora en realidade xa que “o estado que presenta o quiosco da Praza de Chavián é de total abandono e a situación de insalubridade evidente. Durante estes días de festas os veciños comprobaron como baixo o quiosco pode existir un niño de ratas de considerable tamaño, ás que viron saír e entrar.

O PP di tamén que “a desidia do tripartito nesta cuestión é inadmisible, pois o Gobieno local ten que saber en que situación se atopan os dereitos dos quioscos que no seu día xestionou Cogami a traves da Rede Galega de Quioscos e tomar cartas no asunto, ben estudando a posibilidade de sacar a concesión a concurso ou conceder a xestión a outra entidade de idénticos fins sociais; pero en todo caso a presenza destes animais esixe unha rápida intervención, con independencia da situación xurídica en que se atope o citado quiosco; por iso o grupo Municipal Popular instou ao Goberno local a que, sen demora, proceda á limpeza e desratización da instalación”.