Os Populares de Ames solicitan unha senda peonil que una a A Grela con Milladoiro.

O pasado 26 de xaneiro o Presidente da Deputación, Valentín González Formoso, nun acto celebrado ante membros da Corporación Municipal e unha nutrida representación de veciños de Ames, incidía no comportamento demográfico singular do municipio de Ames, e respecto diso anunciaba en que a Deputación Provincial tería presente estas características á hora de apoiar os distintos proxectos que desde o goberno municipal presentásenlle.

Estas declaracións realizáronse no marco da presentación do proxecto dunha senda peonil de máis dun Quilómetros de lonxitude e que zigzagueará por ambas as marxes da estrada DP-0205; ao longo do tramo que separa o núcleo da Condomiña (Bertamirans) e a zona do CEIP Agro do Muiño. Trátase dunha actuación que se inclúe no Plan de Senllas peonís que durante o último ano e medio facilitou a creación de máis de 27 quilómetros de camiños para peóns; esperándose aumentar ata concluír 60 quilómetros de senllas na presente lexislatura.

Desde hai tempo os veciños da Grela, Biduido e As Mimosas, e especialmente a Asociación veciñal “Brañas dá Grela”, levan demandando medidas de seguridade no tramo da estrada DP-0206, de titularidade provincial, que une A Grela co núcleo urbano de Milladoiro. Trátase dun tramo que serve de nexo entre diversas zonas residenciais e Milladoiro, cun elevado volume de tráfico, tanto de automóbiles como de transporte pesado, circulándose en moitas ocasións a maior velocidade que a permitida, polo que se pon en perigo a seguridade de todos os veciños que circulan por devandito viario, ben para ir e vir a Milladoiro, ben para pasear. O tramo atópase parcialmente con beirarrúas, pero na actualidade existen tramos sen elas sendo a lonxitude dos tramos que faltan duns 500 metros aproximadamente; e sendo o máis urxente o último tramo, parte da denominada Rúa Codeseira.

Por todo iso o Grupo Municipal Popular de Ames presentou para a súa consideración e aceptación no próximo Pleno Municipal, unha moción pola que pretende instar o Organismo Provincial a que proxecte e licite durante o presente exercicio unha senda peonil que discorra paralelamente á estrada DP-0206 nos tramos nos que non conta con beirarrúa algunha, prestando especial atención aos existentes desde a aldea da Grela ata a conexión co cruzamento da Travesía do Porto en Milladoiro.

No mesmo documento de proposta, os Populares de Ames solicitan á Deputación Provincial a instalación, no mencionado tramo, de pasos de cebras sobreelevados ou calquera outro dispositivos de redución de velocidade, unha vez estudados e determinados os puntos idóneos para a súa instalación.